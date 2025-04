ArcelorMittal abre inscrições para 75 vagas de Aprendiz, com oportunidade para Pessoas com Deficiência

A ArcelorMittal unidade Pecém, no Ceará, está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz e Aprendiz Pessoa com Deficiência de 2025. São ofertadas 75 vagas entre os cursos de Operador de Processo Siderúrgico, Operador de Manutenção Eletromecânica e Assistente Administrativo.

Para participar da seleção, é preciso ter entre 18 e 22 anos e Ensino Médio completo ou Técnico no ato da inscrição. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade.

As vagas são, preferencialmente, para pessoas residentes nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru, que são próximos à usina no Ceará.

Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 21 de abril, pelos sites dos respectivos programas. Os selecionados serão admitidos em agosto de 2025.

>> Inscrição Programa Jovem Aprendiz

>> Inscrição Programa Aprendiz Pessoa com Deficiência

Veja também Papo Carreira Concurso do Ibama no Ceará: veja horários, o que levar e outras orientações para a prova Papo Carreira Rede Cuca abre vagas para cursos e esportes gratuitos em abril, em Fortaleza; saiba quando e como se inscrever

Benefícios

Segundo a ArcelorMittal, os programas oferecem salário compatível com a Lei da Aprendizagem, além de transporte, refeição na empresa, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, e seguro de vida.

Atualmente, a produtora de aço conta com 73 aprendizes em formação nos diferentes setores da usina. No total, 781 pessoas passaram pelo Jovem Aprendiz ArcelorMittal Pecém, dos quais 436 já foram contratados por meio do programa, que é desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE), instituição que oferece capacitação para formação continuada.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp