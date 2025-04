Concurso em Tauá: inscrições começam nesta terça-feira (8); veja detalhes da seleção

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Tauá, no Interior do Ceará, começam nesta terça-feira (8). O certame oferece 116 vagas na administração municipal, sendo 26 para cargos de nível médio e 90 para nível superior.

O início das inscrições estava previsto para esta segunda-feira (7), mas foi adiado por solicitação da própria Prefeitura. De acordo com a Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece), responsável pelo processo seletivo, o adiamento foi necessário para definir as lotações por unidades escolares e localidades, com seus respectivos códigos de inscrição.

Como se inscrever?

Os interessados poderão se inscrever no site da CEV/Uece até o dia 6 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 150 para cargos de nível superior. As provas serão aplicadas exclusivamente na cidade de Tauá.

Veja também Papo Carreira Fundação Casa de Rui Barbosa publica editais do concurso com salários de até R$ 14,5 mil; confira detalhes Papo Carreira Instituto oferece capacitação gratuita para jovens negros de Fortaleza; veja como participar

Distribuição das vagas

Apesar de os salários não terem sido informados no edital, as vagas de nível médio são voltadas principalmente para agentes de trânsito e guardas municipais. Já a maioria das oportunidades de nível superior é destinada a professores. Também haverá formação de cadastro de reserva.

Confira a distribuição das vagas

Nível médio

Agente de trânsito: 10 vagas

Cadastrador de tributos municipais: 1 vaga

Fiscal de obras e posturas: 3 vagas

Fiscal ambiental: 2 vagas

Guarda municipal: 10 vagas

Nível superior

Analista ambiental: 2 vagas

Assistente social: 2 vagas

Engenheiro-agrônomo: 1 vaga

Médico veterinário: 1 vaga

Nutricionista: 1 vaga

Professor: 76 vagas

Psicólogo: 1 vaga

Secretário escolar: 6 vagas

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp