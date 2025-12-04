Feirão oferta 2 mil vagas de estágio e emprego em Fortaleza; veja detalhes

O centro universitário UniFECAF, que oferta ensino EAD, vai realizar um feirão de empregabilidade em Fortaleza com aproximadamente 2 mil vagas para Jovem Aprendiz, estágio e emprego. O evento gratuito acontece nesta sexta-feira (5), de 9h às 18h, na praça do Sagrado Coração de Jesus, no Centro da Capital.

A ação conta com o apoio da Prefeitura e de empresas parceiras, e busca atrair de pessoas que circulam pelo terminal rodoviário diariamente.

Durante a ação, os participantes poderão visitar estandes das empresas convidadas e conferir as oportunidades. Para concorrer às vagas disponíveis, o candidato precisa levar o currículo atualizado e um documento com foto.

Como se inscrever?

Interessados devem confirmar a participação preenchendo um formulário on-line no site do evento.

A programação ainda inclui sorteios de bolsas com descontos especiais na UniFECAF, além de vouchers premiados para os participantes.