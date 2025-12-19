Câmara de Farias Brito faz concurso com vagas de níveis médio e superior

A Câmara Municipal de Farias Brito, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com cinco vagas distribuídas em cargos de níveis médio e superior.

Segundo o edital, são ofertadas três vagas de nível médio, sendo duas para o cargo de técnico legislativo e um para auditor; e duas que exigem nível superior, sendo uma para auditor e uma para controlador interno.

As remunerações iniciais variam de R$ 2.486,56 a R$ 3 mil, para uma carga horária de 40 horas por semana.

>> Veja edital completo

Inscrições

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de janeiro, pelo site da Universidade Patativa, entidade responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 100 para nível médio e R$ 150 para superior.

As provas objetivas serão aplicadas para todos os cargos no dia 1º de fevereiro de 2026. Candidatos de nível superior também passarão por prova de títulos.