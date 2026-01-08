Conhecida como a “Nostradamus dos Bálcãs”, Baba Vanga teria deixado previsões inquietantes para 2026, incluindo a chegada de uma nave espacial alienígena à atmosfera da Terra e o início da Terceira Guerra Mundial.

A vidente búlgara, cega desde a infância e morta em 1996, aos 85 anos, é reverenciada por seguidores que atribuem a ela acertos como os atentados de 11 de setembro e a pandemia de Covid-19.

Segundo relatos divulgados pelo jornal britânico The Mirror, Vanga teria afirmado que o primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre ocorreria em novembro de 2026. Ela alertou para a entrada de uma enorme nave alienígena na atmosfera terrestre, sem detalhar as intenções dos supostos visitantes.

A previsão voltou a ganhar atenção diante do aumento, na última década, de registros de Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs) e das especulações em torno do objeto 3I/ATLAS, cuja natureza — cometa interestelar ou algo mais incomum — segue em debate.

Ainda de acordo com as previsões atribuídas à mística, 2026 também marcaria o início da Terceira Guerra Mundial. A profecia tem sido frequentemente associada, por seus seguidores, ao atual cenário de tensões globais, como o risco de uma ofensiva chinesa sobre Taiwan e o agravamento do confronto entre Rússia e Estados Unidos.

Apesar disso, Vanga teria afirmado que o conflito não significaria o fim da humanidade, já que, segundo ela, o mundo só chegaria ao fim em 5079.

Outro alerta recorrente atribuído à vidente diz respeito a um colapso moral e ético da sociedade. Para seus entusiastas, Vanga previu que a humanidade se aproximaria de um ponto de ruptura ao perceber que “foi longe demais”, especialmente no uso da tecnologia.

Esse acerto de contas, segundo essa interpretação, não ocorreria de forma abrupta, mas gradualmente, impulsionado por avanços científicos capazes de transformar profundamente as relações humanas.

Nascida em 1911, com o nome de Vangeliya Pandeva Gushterova, Baba Vanga também teria feito previsões sobre avanços médicos, como a produção em massa de órgãos artificiais a partir de 2046 e melhorias significativas na detecção do câncer — sempre acompanhadas, segundo seus seguidores, de dilemas éticos.

Próximas profecias de Baba Vanga:

Exploração de Vênus como fonte de energia em 2028;

Derretimento das calotas polares em 2033;

Expansão do comunismo em 2076;

Uma grande seca global em 2170;

Guerra entre a Terra e uma civilização em Marte em 3005;

Abandono do planeta em 3797;

Fim do mundo em 5079.

Apesar da fama, o histórico de Baba Vanga está longe de ser consensual. Diversas previsões atribuídas a ela nunca se concretizaram, como a de que Barack Obama seria o último presidente dos Estados Unidos ou de que a Terceira Guerra Mundial começaria em 2010, o que reforça o ceticismo em torno de seus supostos dons proféticos.