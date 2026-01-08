Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Baba Vanga teria previsto contato alienígena e início da Terceira Guerra em 2026

Mística búlgara também alertou para colapso moral da humanidade e traçou uma cronologia que vai até o fim do mundo, em 5079.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:53)
Mundo
Foto antiga de Baba Vanga. Imagem usada em matéria sobre previsões da mística búlgara para 2026.
Legenda: Vanga teria afirmado que o primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre ocorreria em novembro de 2026.
Foto: V. Gilotay.

Conhecida como a “Nostradamus dos Bálcãs”, Baba Vanga teria deixado previsões inquietantes para 2026, incluindo a chegada de uma nave espacial alienígena à atmosfera da Terra e o início da Terceira Guerra Mundial

A vidente búlgara, cega desde a infância e morta em 1996, aos 85 anos, é reverenciada por seguidores que atribuem a ela acertos como os atentados de 11 de setembro e a pandemia de Covid-19.

Segundo relatos divulgados pelo jornal britânico The Mirror, Vanga teria afirmado que o primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre ocorreria em novembro de 2026. Ela alertou para a entrada de uma enorme nave alienígena na atmosfera terrestre, sem detalhar as intenções dos supostos visitantes. 

A previsão voltou a ganhar atenção diante do aumento, na última década, de registros de Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs) e das especulações em torno do objeto 3I/ATLAS, cuja natureza — cometa interestelar ou algo mais incomum — segue em debate.

Ainda de acordo com as previsões atribuídas à mística, 2026 também marcaria o início da Terceira Guerra Mundial. A profecia tem sido frequentemente associada, por seus seguidores, ao atual cenário de tensões globais, como o risco de uma ofensiva chinesa sobre Taiwan e o agravamento do confronto entre Rússia e Estados Unidos. 

Apesar disso, Vanga teria afirmado que o conflito não significaria o fim da humanidade, já que, segundo ela, o mundo só chegaria ao fim em 5079.

Veja também

teaser image
Mundo

Trump afirma que EUA irá administrar Venezuela 'por muitos anos'

teaser image
Mundo

Mãe, poeta e cidadã americana: quem era a mulher morta por agente de imigração nos EUA

Outro alerta recorrente atribuído à vidente diz respeito a um colapso moral e ético da sociedade. Para seus entusiastas, Vanga previu que a humanidade se aproximaria de um ponto de ruptura ao perceber que “foi longe demais”, especialmente no uso da tecnologia. 

Esse acerto de contas, segundo essa interpretação, não ocorreria de forma abrupta, mas gradualmente, impulsionado por avanços científicos capazes de transformar profundamente as relações humanas.

Nascida em 1911, com o nome de Vangeliya Pandeva Gushterova, Baba Vanga também teria feito previsões sobre avanços médicos, como a produção em massa de órgãos artificiais a partir de 2046 e melhorias significativas na detecção do câncer — sempre acompanhadas, segundo seus seguidores, de dilemas éticos.

Próximas profecias de Baba Vanga: 

  • Exploração de Vênus como fonte de energia em 2028; 
  • Derretimento das calotas polares em 2033; 
  • Expansão do comunismo em 2076; 
  • Uma grande seca global em 2170; 
  • Guerra entre a Terra e uma civilização em Marte em 3005; 
  • Abandono do planeta em 3797; 
  • Fim do mundo em 5079.

Apesar da fama, o histórico de Baba Vanga está longe de ser consensual. Diversas previsões atribuídas a ela nunca se concretizaram, como a de que Barack Obama seria o último presidente dos Estados Unidos ou de que a Terceira Guerra Mundial começaria em 2010, o que reforça o ceticismo em torno de seus supostos dons proféticos.

Foto antiga de Baba Vanga. Imagem usada em matéria sobre previsões da mística búlgara para 2026.
Mundo

Baba Vanga teria previsto contato alienígena e início da Terceira Guerra em 2026

Mística búlgara também alertou para colapso moral da humanidade e traçou uma cronologia que vai até o fim do mundo, em 5079.

Redação
Há 1 hora
Foto de Teodoro com Lucinete.
Mundo

Esposo de babá cearense assassinada em Portugal cobra respostas: ‘Não pude dar um enterro digno’

A suspeita do crime segue presa e foi indiciada pelo Ministério Público português.

Lucas Monteiro
08 de Janeiro de 2026
Renee Nicole Good
Mundo

Mãe, poeta e cidadã americana: quem era a mulher morta por agente de imigração nos EUA

Renee Nicole Good foi atingida por vários tiros enquanto tentava se afastar da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
Imagem de Donald Trump, homem branco de pele alaranjada com cabelos loiro claros, usando terno azul e gravata vermelha em um palanque de discurso. A sua frente, há um microfone, e há duas bandeiras dos Estados Unidos atrás dele.
Mundo

Trump afirma que EUA irá administrar Venezuela 'por muitos anos'

O presidente da nação estadunidense ainda enfatizou que irá reconstruir o país latino 'de maneira muito mais lucrativa'.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mundo

Trump anuncia saída dos EUA de 66 organizações internacionais

Segundo o presidente estadunidense, as organizações "já não servem aos interesses" nacionais.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e sua esposa Cilia Flores acenam para os apoiadores enquanto deixam o Capitolio -sede da Assembleia Nacional- após prestarem o juramento durante a inauguração presidencial em Caracas no dia 10 de janeiro de 2025.
Mundo

Nicolás Maduro e a esposa se feriram em operação de captura dos EUA

Ministro venezuelano afirma que presidente deposto e companheira se machucaram.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
foto de policiais do Departamento de Polícia de Minneapolis no local onde um agente federal de imigração matou a tiros uma mulher.
Mundo

Mulher é morta a tiros por agente de imigração nos EUA

Segundo as autoridades, o agente agiu em "legítima defesa".

Diário do Nordeste/AFP
07 de Janeiro de 2026
Trump fala em um púlpito.
Mundo

Venezuela aceita fornecer até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA, afirma Trump

Segundo o presidente americano, o petróleo será vendido a preço de mercado e os recursos ficarão sob controle direto do governo dos Estados Unidos.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Donald Trump em cima de um palco. Imagem usada em matéria sobre EUA cogitar usar força para tomar Groenlândia.
Mundo

EUA avaliam uso de força para tomar a Groenlândia, admite Casa Branca

O Governo Trump trata o território como prioridade de segurança nacional e provoca reação imediata da Europa e da Otan.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Esta imagem apresenta dois retratos lado a lado em um plano fechado: à esquerda, Donald Trump é retratado com uma expressão séria, vestindo um paletó escuro, camisa branca e gravata azul vibrante, destacando seu característico cabelo loiro penteado para o lado; à direita, Nicolás Maduro aparece falando em frente a um microfone, com seu marcante bigode preto e vestindo um paletó escuro com uma gravata listrada nas cores amarela e vermelha, contrastando com um fundo azul intenso.
Mundo

EUA recuam e retiram acusação de que Maduro liderava cartel de drogas

A decisão indica uma mudança no discurso de Trump contra o presidente venezuelano, diz The New York Times.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Polícia da Venezuela dispara contra drones que sobrevoavam palácio presidencial
Mundo

Polícia da Venezuela dispara contra drones que sobrevoavam palácio presidencial

Caso teria ocorrido por falha de comunicação entre órgãos do governo venezuelano.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Duas fotos da mesma mulher: uma selfie no interior de um avião/ônibus e uma pose de corpo inteiro num parque com céu azul.
Mundo

Babá cearense foi morta por patroa em Portugal com golpes de bloco de cimento

A empregada doméstica foi atraída por uma falsa carona e morta pela patroa em um local de difícil acesso.

Matheus Facundo
05 de Janeiro de 2026
Delcy chega a Assembleia Nacional.
Mundo

Delcy Rodríguez assume comando interino da Venezuela enquanto Maduro permanece nos EUA

Vice de Nicolás Maduro diz que toma posse “com pesar” após prisão do líder chavista e reafirma lealdade ao regime.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Protestantes pedem a liberdade de Nicolás Maduro em nova York.
Mundo

Entenda julgamento de Maduro e esposa nos EUA; casal será defendido por criminalistas americanos

Nicolás Maduro e Cilia Flores foram sequestrados no último sábado (3) e serão julgados por crimes relacionados ao narcoterrorismo.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Presidente colombiano diz que voltará a 'pegar em armas' diante das ameaças de Trump
Mundo

Presidente colombiano diz que voltará a 'pegar em armas' diante das ameaças de Trump

As relações entre os Estados Unidos e a Colômbia têm se deteriorado desde que Trump assumiu seu segundo mandato em 2025.

AFP e Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de Nicolás Maduro para ilustrar uma matéria sobre tribunal nos Estados Unidos.
Mundo

Maduro se declara inocente em tribunal nos Estados Unidos

Durante audiência, político ainda afirmou que segue sendo o "presidente" da Venezuela.

Redação e AFP
05 de Janeiro de 2026
Uma mulher com um gorro vermelho segura um cartaz com a frase 'FREE PRESIDENT MADURO' e as cores da bandeira venezuelana, falando a um microfone em um protesto.
Mundo

Venezuela determina prisão de envolvidos na captura de Nicolás Maduro

Maduro e a esposa estão presos nos Estados Unidos e devem passar por julgamento.

Redação
05 de Janeiro de 2026
ONU discute crise na Venezuela em reunião de emergência; acompanhe ao vivo
Mundo

ONU discute crise na Venezuela em reunião de emergência; acompanhe ao vivo

Conselho de Segurança deve discutir legalidade da operação de Trump que capturou Nicolás Maduro.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Maduro é transferido de prisão para tribunal federal de Nova York, nos EUA
Mundo

Maduro é transferido de prisão para tribunal federal de Nova York, nos EUA

Capturado após ação norte-americana na Venezuela, Maduro deve passar por audiência nesta segunda (5).

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem dividida ao meio mostra dois presidentes em momentos distintos de discurso. À esquerda, Donald Trump fala ao microfone, usando terno escuro e gravata azul, com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo. À direita, Gustavo Petro discursa atrás de um púlpito, vestindo blazer escuro e camisa clara, em ambiente interno claro, com expressão séria.
Mundo

Trump ameaça Colômbia após captura de Maduro; Petro reage e fala em 'ameaça ilegítima'

Colombiano voltou a criticar duramente a ação militar dos Estados Unidos na região.

Redação
05 de Janeiro de 2026