Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

3I/ATLAS: o que se sabe sobre o cometa 3 bilhões de anos mais velho que o sistema solar

Objeto passou próximo ao Sol no mês passado e deve chegar "perto" da Terra em dezembro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ciência

A passagem de um cometa com características raras perto do Sol, no último mês, provocou uma onda de curiosidade sobre o astro batizado de 3I/Atlas. O que chama atenção no objeto espacial é a idade estimada pelos astrônomos, que o posiciona cerca de 3 bilhões de anos antes do surgimento do Sistema Solar — totalizando aproximadamente 7 bilhões de anos.

No fim de outubro, o cometa passou “perto” do Sol. A aproximação havia sido flagrada inicialmente em 1º de julho de 2025 por pesquisadores do telescópio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert Survey System (ATLAS), no Chile.

À época, o astro viajava a 221 mil km/h e estava a cerca de 670 milhões de quilômetros do Sol, nas proximidades de Júpiter.

Imagem mostra o objeto luminoso.
Legenda: O brilho registrado foi fraco, quase um borrão no espaço, mas suficiente para comprovar que o visitante está vivo e reagindo à luz do Sol.
Foto: Divulgação / NASA.

O objeto tem entre 440 metros e 5,5 km de diâmetro. Essas estimativas, no entanto, variam, já que o 3I/Atlas é uma grande pedra de gelo que perde volume à medida que se aproxima do Sol.

Veja também

teaser image
Ciência

Cometa 3I/Atlas cruza órbita de Marte e intriga cientistas

teaser image
Ednardo Rodrigues

Visitante interestelar pode ser nave espacial, segundo pesquisador de Harvard

Análises complementares feitas pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST) apontaram ainda que o ele possui uma nuvem de gás e poeira com uma concentração de dióxido de carbono (CO₂) nunca antes identificada em um objeto desse tipo.

Além da idade, o que torna o 3I/Atlas um dos objetos raros já identificados é o fato de ele ser originário de outro sistema que não o solar. Até hoje, apenas três astros desse tipo foram descobertos, um em 2017 e outro em 2019.

Em sua trajetória, o cometa atingiu o ponto mais próximo ao Sol, chegando a 210 milhões de quilômetros de distância (nas proximidades de Marte), e começou a se afastar novamente no dia 29 de outubro.

A estimativa dos astrônomos é de que o objeto chegue ao ponto mais próximo da Terra no fim de dezembro, ficando a cerca de 270 milhões de quilômetros dos humanos.

Assuntos Relacionados
Trailer filme A Resistência

Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Resistência' hoje (16/11)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação Há 43 minutos
Roteirista de ‘Tremembé’ e foto de Suzane von Richthofen.

Zoeira

Roteirista de ‘Tremembé’ diz que foi processado por Suzane von Richthofen

O profissional disse ainda que ela tem se beneficiado do sucesso da série.

Redação Há 1 hora
Alexandre Pires é um homem negro de meia idade, careca e de barba rala. Na foto, ele usa terno marrom e camisa de gola alta da mesma cor. Está cantando.

Zoeira

'Viver Sertanejo' tem Alexandre Pires e Luiz Cláudio & Giuliano neste domingo (16)

O programa é apresentado por Daniel e vai ao ar após o Globo Rural.

Redação 16 de Novembro de 2025
Apresentadores do programa Globo Rural.

Zoeira

Globo Rural deste domingo (16) mostra como o agro pode ajudar a reduzir o efeito estufa

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação 16 de Novembro de 2025
Convidados do Altas Horas posam para fotos

Zoeira

‘Altas Horas’ reúne grandes nomes da dramaturgia e da música neste sábado (15)

Agora ator, Belo canta no palco da atração e fala sobre Misael, seu personagem na novela ‘Três Graças’, do autor Aguinaldo Silva, que também participa do programa.

Redação 15 de Novembro de 2025
À esquerda, uma Thais Carla está usando maiô branco, se prepara para descer um toboágua, acompanhada por funcionários do parque aquático que orientam o procedimento.

Zoeira

Thais Carla realiza sonho de descer em toboágua, no Ceará, após perder 70kg

O momento foi compartilhado no Instagram.

Redação 15 de Novembro de 2025