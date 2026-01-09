Confira as redes sociais dos participantes da Casa de Vidro do BBB 26
20 candidatos disputam o voto do público por 10 vagas no grupo Pipoca.
Os 20 participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram revelados nesta sexta-feira (9). Eles disputam 10 vagas no grupo Pipoca do reality show, e vão depender do voto do público para entrar na disputa pelo prêmio de mais de R$ 2 milhões.
Ao todo, os candidatos estão confinados em cinco casas de vidro, montadas em shoppings das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada casa.
Veja também
Os possíveis brothers e sisters vêm de diferentes estados e com histórias de vida de luta e superação. Alguns já trabalhavam com redes sociais e entraram na Casa de Vidro com milhares de seguidores, caso de Lívia (117 mil), Marciele (759 mil) e Ricardinho (569 mil), todos da região norte; e Paulo Augusto (324 mil), do centro-oeste.
Alguns chegaram com perfis mais "humildes", como Chaiany, do centro-este brasileiro, que tinha pouco mais de 3 mil seguidores, mas já conseguiu subir para 12,7 mil após o anúncio de seu nome.
Veja as redes sociais dos candidatos da Casa de Vidro do BBB 26
Casa de Vidro Norte
Lívia
Marciele
Brigido
Ricardinho
Casa de Vidro Nordeste
Maxiane
Rafaella
Leandro
Marcelo
Casa de Vidro Centro-Oeste
Chaiany
Jordana
Paulo Augusto
Ricardo
Casa de Vidro Sudeste
Gabriela
Milena
Breno
Marcel
Casa de Vidro Sul
Elisa
Samira
Matheus
Pedro