Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira as redes sociais dos participantes da Casa de Vidro do BBB 26

20 candidatos disputam o voto do público por 10 vagas no grupo Pipoca.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ampla área externa de lazer com piscina, gramado artificial, espreguiçadeiras e grandes murais temáticos de deserto com tendas e montanhas com estrada sinuosa.
Legenda: Candidatos da casa de vidro disputam vaga na casa mais vigiada do Brasil.
Foto: Beatriz Damy/Globo.

Os 20 participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram revelados nesta sexta-feira (9). Eles disputam 10 vagas no grupo Pipoca do reality show, e vão depender do voto do público para entrar na disputa pelo prêmio de mais de R$ 2 milhões. 

Ao todo, os candidatos estão confinados em cinco casas de vidro, montadas em shoppings das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada casa. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Big Day: veja a lista de participantes da Casa de Vidro BBB 26

teaser image
Zoeira

Como votar para escolher os 'pipocas' do BBB 26?

teaser image
Zoeira

BBB 26: Saiba quando serão anunciados Camarotes e Veteranos

Os possíveis brothers e sisters vêm de diferentes estados e com histórias de vida de luta e superação. Alguns já trabalhavam com redes sociais e entraram na Casa de Vidro com milhares de seguidores, caso de Lívia (117 mil), Marciele (759 mil) e Ricardinho (569 mil), todos da região norte; e Paulo Augusto (324 mil), do centro-oeste. 

Alguns chegaram com perfis mais "humildes", como Chaiany, do centro-este brasileiro, que tinha pouco mais de 3 mil seguidores, mas já conseguiu subir para 12,7 mil após o anúncio de seu nome.

Veja as redes sociais dos candidatos da Casa de Vidro do BBB 26

Casa de Vidro Norte  

Lívia

Marciele 

Brigido

Ricardinho

Casa de Vidro Nordeste

Maxiane

Rafaella

Leandro

Marcelo 

Casa de Vidro Centro-Oeste

Chaiany

Jordana

Paulo Augusto

Ricardo

Casa de Vidro Sudeste 

Gabriela 

Milena 

Breno 

Marcel 

Casa de Vidro Sul

Elisa

Samira

Matheus

Pedro

 

Assuntos Relacionados
montagem de foto de participantes da Casa de Vidro do BBB 26 de regiões diferentes do Brasil.
Zoeira

Veja a profissão de cada participante da Casa de Vidro do BBB 26

Vinte candidatos disputam as 10 vagas do grupo Pipoca.

Redação
Há 1 hora
Ampla área externa de lazer com piscina, gramado artificial, espreguiçadeiras e grandes murais temáticos de deserto com tendas e montanhas com estrada sinuosa.
Zoeira

Confira as redes sociais dos participantes da Casa de Vidro do BBB 26

20 candidatos disputam o voto do público por 10 vagas no grupo Pipoca.

Redação
Há 1 hora
Colagem com os integrantes da Casa de Vidro da região Sul.
Zoeira

BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Sul

Participantes da Casa de Vidro do Sul foram revelados na tarde desta sexta (9).

Redação
Há 2 horas
Imagem dos participantes do Sul, do Big Brother Brasil 26.
Zoeira

Enquete Casa de Vidro: quem da região Sul deve entrar no BBB 26

Participantes foram revelados na tarde desta sexta (9).

Redação
09 de Janeiro de 2026
Participantes dentro da Casa de Vidro.
Zoeira

BBB já apostou na dinâmica da Casa de Vidro em sete edições; relembre

A dinâmica sempre foi sinônimo de reviravolta, tensão e muita curiosidade do público.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Participantes do Sudeste no Big Brother Brasil 2026.
Zoeira

Enquete Casa de Vidro: quem da região Sudeste deve entrar no BBB 26

Participantes foram revelados na tarde desta sexta (9).

Redação
09 de Janeiro de 2026
Participantes da Casa de Vidro Sudeste.
Zoeira

BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Sudeste

Participantes da Casa de Vidro do Sudeste foram revelados na tarde desta sexta (9).

Redação
09 de Janeiro de 2026
Participantes do BBB 26 do Centro-Oeste.
Zoeira

BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Centro-Oeste

Quatro candidatos da região Centro-Oeste disputam vaga no grupo Pipoca.

Redação
09 de Janeiro de 2026
participantes da casa de vidro do BBB 26 da região Nordeste.
Zoeira

BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Nordeste

Na Casa de Vidro do Nordeste, candidatos de Alagoas, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte disputam vagas em votação.

Redação
09 de Janeiro de 2026
montagem de fotos dos participantes da Casa de Vidro da região Centro-Oeste do BBB 26.
Zoeira

Enquete Casa de Vidro: quem da região Centro-Oeste deve entrar no BBB 26

Participantes da Casa de Vidro do Centro-Oeste foram revelados na tarde desta sexta (9).

Redação
09 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt na sala do BBB.
Zoeira

BBB 26: Saiba quando serão anunciados Camarotes e Veteranos

A nova temporada do reality começa na segunda-feira (12).

Redação
09 de Janeiro de 2026
Participantes da casa de vidro Norte do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Norte

Eles disputam uma vaga na 26ª temporada do reality mais famoso do Brasil.

Redação
09 de Janeiro de 2026
participantes da casa de vidro do BBB 26 da região Nordeste.
Zoeira

Enquete Casa de Vidro: quem da região Nordeste deve entrar no BBB 26

Participantes da Casa de Vidro do Nordeste foram revelados na tarde desta sexta (9).

Redação
09 de Janeiro de 2026
Quatro nomes da região Norte estão concorrendo para entrar no BBB 26.
Zoeira

Enquete Casa de Vidro: quem da região Norte deve entrar no BBB 26

A Casa de Vidro da Região Norte fica em shopping localizado em Manaus.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt sentado na sala do BBB 26.
Zoeira

Como votar para escolher os 'pipocas' do BBB 26?

O reality da TV Globo estreia na próxima segunda-feira (12).

Redação
09 de Janeiro de 2026
Pessoa em pé à beira de uma piscina em um cenário amplo e bem iluminado, vestindo suéter claro de manga longa e calça escura. Ao fundo, há espreguiçadeiras, iluminação cênica e uma estrutura arquitetônica moderna com área de convivência, criando a atmosfera de um espaço residencial ou de reality show ao ar livre. A pessoa é Tadeu Schmidt.
Zoeira

Big Day: veja a lista de participantes da Casa de Vidro BBB 26

20 candidatos estarão em 5 casas de vidro, e o público escolhe somente 10 para entrar no reality show

Redação
09 de Janeiro de 2026
Montagem com fotos dos personagens protagonistas de Coração Acelerado. Isadora Cruz aparece de vestido preto, Felipe Bragança com terno na cor vinho e Isabelle Drummond com jaqueta preta.
Zoeira

Universo sertanejo é aposta de 'Coração Acelerado'; veja detalhes do lançamento da novela

Com estreia marcada para o dia 12 de janeiro, novela ganhou repertório de músicas e muita pesquisa nos bastidores.

Mylena Gadelha
09 de Janeiro de 2026
Casa de vidro montada em São Paulo (SP).
Zoeira

Globo revela primeiras imagens das casas de vidro do BBB 26

Cinco instalações foram montadas em diferentes regiões do País.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Hoje vivendo em Manaus, Vyni afirma se identificar com a região Norte do país.
Zoeira

'Pode ir me tirando', diz Vyni após ser listado entre ex-BBBs cearenses

Comentário do caririense gerou críticas após publicação da TV Verdes Mares.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Patixa Teló ganhou reconhecimento nacional quando participou do reality Rancho do Maia.
Zoeira

Patixa Teló marca presença em ação do BBB 26; conheça a influencer

A "Rainha do Amazonas" participou do “Espiadinha BBB 26” - mas não é sister.

Redação
09 de Janeiro de 2026