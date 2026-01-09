Confira as redes sociais dos participantes da Casa de Vidro do BBB 26

Os 20 participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram revelados nesta sexta-feira (9). Eles disputam 10 vagas no grupo Pipoca do reality show, e vão depender do voto do público para entrar na disputa pelo prêmio de mais de R$ 2 milhões.

Ao todo, os candidatos estão confinados em cinco casas de vidro, montadas em shoppings das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada casa.

Os possíveis brothers e sisters vêm de diferentes estados e com histórias de vida de luta e superação. Alguns já trabalhavam com redes sociais e entraram na Casa de Vidro com milhares de seguidores, caso de Lívia (117 mil), Marciele (759 mil) e Ricardinho (569 mil), todos da região norte; e Paulo Augusto (324 mil), do centro-oeste.

Alguns chegaram com perfis mais "humildes", como Chaiany, do centro-este brasileiro, que tinha pouco mais de 3 mil seguidores, mas já conseguiu subir para 12,7 mil após o anúncio de seu nome.

Veja as redes sociais dos candidatos da Casa de Vidro do BBB 26

Casa de Vidro Norte

Lívia

Marciele

Brigido

Ricardinho

Casa de Vidro Nordeste

Maxiane

Rafaella

Leandro

Marcelo

Casa de Vidro Centro-Oeste

Chaiany

Jordana

Paulo Augusto

Ricardo

Casa de Vidro Sudeste

Gabriela

Milena

Breno

Marcel

Casa de Vidro Sul

Elisa

Samira

Matheus

Pedro