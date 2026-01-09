Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como votar para escolher os 'pipocas' do BBB 26?

O reality da TV Globo estreia na próxima segunda-feira (12).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Tadeu Schmidt sentado na sala do BBB 26.
Legenda: Tadeu Schmidt é o apresentador do programa.
Foto: Globo/ Fábio Rocha.

O Big Brother Brasil 26 estreia na próxima segunda-feira (12), mas já está em etapa de votação. Isso porque os dez integrantes do grupo Pipoca serão escolhidos pelo público a partir desta sexta (9).

Todos os participantes da temporada, incluindo os dos grupos Camarote e Veteranos, serão revelados na segunda-feira (12).

No início desta tarde, no intervalo da novela "Terra Nostra", a TV Globo apresentou os quatro representantes da Região Norte e os quatro da Região Nordeste.

Destes dois grupos, que já estão confinados em casas de vidro em shoppings de Manaus e Salvador, apenas quatro participantes seguirão para o reality: dois homens e duas mulheres. Ao longo da programação da emissora, ainda serão apresentados os concorrentes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Veja também

teaser image
Zoeira

Globo revela primeiras imagens das casas de vidro do BBB 26

teaser image
Zoeira

Big Day ao vivo: acompanhe a lista de participantes do BBB 26

Como votar para escolher os 'pipocas'?

Os telespectadores terão até domingo (11) para escolher suas duplas favoritas no gshow, da mesma forma como fazem para escolher quem vai sair do programa. Devem ser escolhidos um homem e uma mulher de cada região.

Os vencedores serão revelados na noite de domingo, após o Fantástico.

Assuntos Relacionados
Participantes da casa de vidro Norte do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Norte

Eles disputam uma vaga na 26ª temporada do reality mais famoso do Brasil.

Redação
Há 11 minutos
participantes da casa de vidro do BBB 26 da região Nordeste.
Zoeira

Enquete Casa de Vidro: quem da região Nordeste deve entrar no BBB 26

Participantes da Casa de Vidro do Nordeste foram revelados na tarde desta sexta (9).

Redação
Há 33 minutos
Quatro nomes da região Norte estão concorrendo para entrar no BBB 26.
Zoeira

Enquete Casa de Vidro: quem da região Norte deve entrar no BBB 26

A Casa de Vidro da Região Norte fica em shopping localizado em Manaus.

Redação
Há 45 minutos
Tadeu Schmidt sentado na sala do BBB 26.
Zoeira

Como votar para escolher os 'pipocas' do BBB 26?

O reality da TV Globo estreia na próxima segunda-feira (12).

Redação
Há 56 minutos
Big Day ao vivo: acompanhe a lista de participantes do BBB 26
Zoeira

Big Day ao vivo: acompanhe a lista de participantes do BBB 26

20 candidatos estarão em 5 casas de vidro, e o público escolhe somente 10 para entrar no reality show

Redação
Há 1 hora
Montagem com fotos dos personagens protagonistas de Coração Acelerado. Isadora Cruz aparece de vestido preto, Felipe Bragança com terno na cor vinho e Isabelle Drummond com jaqueta preta.
Zoeira

Universo sertanejo é aposta de 'Coração Acelerado'; veja detalhes do lançamento da novela

Com estreia marcada para o dia 12 de janeiro, novela ganhou repertório de músicas e muita pesquisa nos bastidores.

Mylena Gadelha
Há 2 horas
Casa de vidro montada em São Paulo (SP).
Zoeira

Globo revela primeiras imagens das casas de vidro do BBB 26

Cinco instalações foram montadas em diferentes regiões do País.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Hoje vivendo em Manaus, Vyni afirma se identificar com a região Norte do país.
Zoeira

'Pode ir me tirando', diz Vyni após ser listado entre ex-BBBs cearenses

Comentário do caririense gerou críticas após publicação da TV Verdes Mares.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Patixa Teló ganhou reconhecimento nacional quando participou do reality Rancho do Maia.
Zoeira

Patixa Teló marca presença em ação do BBB 26; conheça a influencer

A "Rainha do Amazonas" participou do “Espiadinha BBB 26” - mas não é sister.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Munik Nunes vestindo blazer preto elegante tirando uma selfie no espelho em um banheiro ou closet com paredes de mármore.
Zoeira

Dez anos após o BBB, Munik Nunes compartilha rotina da maternidade

Campeã do reality mantém fama como influenciadora.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt na casa do bbb 26
Zoeira

BBB 26: Veja horário e como assistir ao 'Big Day'

Ao longo do dia, a programação da TV Globo abrirá espaço para revelar os candidatos ao grupo Pipoca.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A última novela de Fernanda Paes Leme na Globo foi em 2012.
Zoeira

Fernanda Paes Leme volta à Globo em novela vertical

Atriz será vilã de nova produção curta do Globoplay.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Marcelo Dourado participou duas vezes do BBB, e foi o campeão da edição de 2010.
Zoeira

TBT do BBB: veja participantes que voltaram ao reality em mais de uma edição

Reality show da Globo já apostou em veteranos antes do BBB 26.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Bruna Furlan é neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega e tem 24 anos.
Zoeira

Neta de Carlos Alberto revela câncer com metástase aos 24 anos

Bruna Furlan falou sobre o diagnóstico nas redes sociais.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem de salas de edições anteriores para matéria sobre BBB 26.
Zoeira

Próximo da estreia do BBB 26, relembre como eram as salas de edições anteriores

Reality busca trazer mudanças divertidas e inovadoras a cada ano.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do apresentador Tadeu Schmidt sentado no sofá da sala do BBB 26.
Zoeira

Decoração BBB 26: veja os primeiros spoilers e temas da casa

Materiais, texturas e objetos icônicos ajudam a contar a narrativa da nova temporada.

Raísa Azevedo
08 de Janeiro de 2026
Priscilla descartou a possibilidade de participar do BBB 26, já que irá estrear peça em São Paulo em fevereiro.
Zoeira

Priscilla usa rumor de BBB 26 para divulgar musical

Cantora negou confinamento e confirmou estreia como Susi nos palcos.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Pessoa em pé à beira de uma piscina em um cenário amplo e bem iluminado, vestindo suéter claro de manga longa e calça escura. Ao fundo, há espreguiçadeiras, iluminação cênica e uma estrutura arquitetônica moderna com área de convivência, criando a atmosfera de um espaço residencial ou de reality show ao ar livre. A pessoa é Tadeu Schmidt.
Zoeira

Confira as primeiras fotos da casa do BBB 26

A nova temporada estreia no próximo dia 12 de janeiro.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do jornalista Conrado Corsalette, que morreu aos 47 anos.
Zoeira

Jornalista Conrado Corsalette morre aos 47 anos

Comunicador deixa duas filhas, de 13 e 11 anos.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt
Zoeira

BBB 26 começa a movimentar o jogo nesta sexta (9); saiba o que muda

A emissora decidiu "antecipar" detalhes da nova edição do programa em três dias.

Redação
08 de Janeiro de 2026