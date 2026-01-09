Como votar para escolher os 'pipocas' do BBB 26?

O Big Brother Brasil 26 estreia na próxima segunda-feira (12), mas já está em etapa de votação. Isso porque os dez integrantes do grupo Pipoca serão escolhidos pelo público a partir desta sexta (9).

Todos os participantes da temporada, incluindo os dos grupos Camarote e Veteranos, serão revelados na segunda-feira (12).

No início desta tarde, no intervalo da novela "Terra Nostra", a TV Globo apresentou os quatro representantes da Região Norte e os quatro da Região Nordeste.

Destes dois grupos, que já estão confinados em casas de vidro em shoppings de Manaus e Salvador, apenas quatro participantes seguirão para o reality: dois homens e duas mulheres. Ao longo da programação da emissora, ainda serão apresentados os concorrentes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Como votar para escolher os 'pipocas'?

Os telespectadores terão até domingo (11) para escolher suas duplas favoritas no gshow, da mesma forma como fazem para escolher quem vai sair do programa. Devem ser escolhidos um homem e uma mulher de cada região.

Os vencedores serão revelados na noite de domingo, após o Fantástico.