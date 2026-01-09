Globo revela primeiras imagens das casas de vidro do BBB 26
Cinco instalações foram montadas em diferentes regiões do País.
Durante a programação da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (9), foram divulgadas as primeiras imagens das casas de vidro do Big Brother Brasil (BBB) 2026. Repórteres apresentaram as instalações montadas em diferentes cidades do País, uma em cada região.
A partir desta tarde, começando nos intervalos da novela "Terra Nostra — Edição Especial", têm início as apresentações dos participantes que disputam vaga no elenco do BBB 26.
Primeiras fotos das casas de vidro do BBB 26
Com edredons roxos, almofadas em tons de laranja e itens brancos, as instalações possuem decorações semelhantes e são abertas a observação do público, seja presencialmente ou ao longo da programação da emissora.
Relembre onde estão as casas de vidro:
Região Sudeste:
- São Caetano do Sul (SP) – ParkShopping São Caetano
Região Centro-Oeste:
- Brasília (DF) - Conjunto Nacional, na Asa Norte
Região Nordeste:
- Salvador (BA) - Shopping Bela Vista, no bairro Horto Bela Vista
Região Norte:
- Manaus (AM) - Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova
Região Sul:
- Porto Alegre (RS) - Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas
Com entradas na programação da TV Globo, o apresentador Tadeu Schmidt revela nesta tarde 20 candidatos ao grupo Pipoca, com a exibição das chegadas às casas de vidro.
As ações marcam o início de uma cobertura especial que antecede a estreia da 26ª edição do reality.