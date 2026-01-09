Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Globo revela primeiras imagens das casas de vidro do BBB 26

Cinco instalações foram montadas em diferentes regiões do País.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:33)
Zoeira
Casa de vidro montada em São Paulo (SP).
Legenda: Casa de vidro montada em São Paulo (SP).
Foto: Reprodução/TV Globo.

Durante a programação da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (9), foram divulgadas as primeiras imagens das casas de vidro do Big Brother Brasil (BBB) 2026. Repórteres apresentaram as instalações montadas em diferentes cidades do País, uma em cada região.

A partir desta tarde, começando nos intervalos da novela "Terra Nostra — Edição Especial", têm início as apresentações dos participantes que disputam vaga no elenco do BBB 26.

Primeiras fotos das casas de vidro do BBB 26

Com edredons roxos, almofadas em tons de laranja e itens brancos, as instalações possuem decorações semelhantes e são abertas a observação do público, seja presencialmente ou ao longo da programação da emissora.

Imagem mostra basa de vidro do bbb 26 montada em São Paulo (SP).
Legenda: Participantes das casas de vidro serão revelados ao longo desta sexta.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Casa de Vidro do BBB 26 da Região Sul.
Legenda: Casa de Vidro do BBB 26 da Região Sul.
Foto: Reprodução/TV Globo

Imagem mostra repórter da TV Globo mostrando interior da casa de vidro instalada em Salvador, Bahia, na região Nordeste.
Legenda: Em Salvador (BA), dois participantes devem sair da casa de vidro da região Nordeste.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Casa de vidro centro oeste bbb 26
Legenda: Em Brasília (DF), no Centro-Oeste, o padrão segue o adotado pelas demais casas.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Imagem mostra detalhes da casa de vidro do bbb 26 na região centro-oeste, em Brasília, no Distrito Federal.
Legenda: Detalhes mostram onde participantes conversarão com Tadeu Schmidt.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Casa de vidro do BBB 26 da região norte em manaus, no amazonas.
Legenda: Em Manaus (AM), os tons de verde se sobressaem na decoração.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Relembre onde estão as casas de vidro:

Região Sudeste:

  • São Caetano do Sul (SP) – ParkShopping São Caetano

Região Centro-Oeste:

  • Brasília (DF) - Conjunto Nacional, na Asa Norte  

Região Nordeste:

  • Salvador (BA) - Shopping Bela Vista, no bairro Horto Bela Vista 

Região Norte:

  • Manaus (AM) - Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova 

Região Sul:

  • Porto Alegre (RS) - Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas

Com entradas na programação da TV Globo, o apresentador Tadeu Schmidt revela nesta tarde 20 candidatos ao grupo Pipoca, com a exibição das chegadas às casas de vidro.

Veja também

teaser image
Zoeira

Confira as primeiras fotos da casa do BBB 26

teaser image
Zoeira

Brasília receberá casa de vidro do BBB 26

As ações marcam o início de uma cobertura especial que antecede a estreia da 26ª edição do reality.

Assuntos Relacionados
Casa de vidro montada em São Paulo (SP).
Zoeira

Globo revela primeiras imagens das casas de vidro do BBB 26

Cinco instalações foram montadas em diferentes regiões do País.

Redação
Há 1 hora
Hoje vivendo em Manaus, Vyni afirma se identificar com a região Norte do país.
Zoeira

'Pode ir me tirando', diz Vyni após ser listado entre ex-BBBs cearenses

Comentário do caririense gerou críticas após publicação da TV Verdes Mares.

Redação
Há 1 hora
Patixa Teló ganhou reconhecimento nacional quando participou do reality Rancho do Maia.
Zoeira

Patixa Teló marca presença em ação do BBB 26; conheça a influencer

A "Rainha do Amazonas" participou do “Espiadinha BBB 26” - mas não é sister.

Redação
Há 1 hora
Munik Nunes vestindo blazer preto elegante tirando uma selfie no espelho em um banheiro ou closet com paredes de mármore.
Zoeira

Dez anos após o BBB, Munik Nunes compartilha rotina da maternidade

Campeã do reality mantém fama como influenciadora.

Redação
Há 2 horas
Tadeu Schmidt na casa do bbb 26
Zoeira

BBB 26: Veja horário e como assistir ao 'Big Day'

Ao longo do dia, a programação da TV Globo abrirá espaço para revelar os candidatos ao grupo Pipoca.

Redação
09 de Janeiro de 2026
A última novela de Fernanda Paes Leme na Globo foi em 2012.
Zoeira

Fernanda Paes Leme volta à Globo em novela vertical

Atriz será vilã de nova produção curta do Globoplay.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Marcelo Dourado participou duas vezes do BBB, e foi o campeão da edição de 2010.
Zoeira

TBT do BBB: veja participantes que voltaram ao reality em mais de uma edição

Reality show da Globo já apostou em veteranos antes do BBB 26.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Bruna Furlan é neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega e tem 24 anos.
Zoeira

Neta de Carlos Alberto revela câncer com metástase aos 24 anos

Bruna Furlan falou sobre o diagnóstico nas redes sociais.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem de salas de edições anteriores para matéria sobre BBB 26.
Zoeira

Próximo da estreia do BBB 26, relembre como eram as salas de edições anteriores

Reality busca trazer mudanças divertidas e inovadoras a cada ano.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do apresentador Tadeu Schmidt sentado no sofá da sala do BBB 26.
Zoeira

Decoração BBB 26: veja os primeiros spoilers e temas da casa

Materiais, texturas e objetos icônicos ajudam a contar a narrativa da nova temporada.

Raísa Azevedo
08 de Janeiro de 2026
Priscilla descartou a possibilidade de participar do BBB 26, já que irá estrear peça em São Paulo em fevereiro.
Zoeira

Priscilla usa rumor de BBB 26 para divulgar musical

Cantora negou confinamento e confirmou estreia como Susi nos palcos.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Pessoa em pé à beira de uma piscina em um cenário amplo e bem iluminado, vestindo suéter claro de manga longa e calça escura. Ao fundo, há espreguiçadeiras, iluminação cênica e uma estrutura arquitetônica moderna com área de convivência, criando a atmosfera de um espaço residencial ou de reality show ao ar livre. A pessoa é Tadeu Schmidt.
Zoeira

Confira as primeiras fotos da casa do BBB 26

A nova temporada estreia no próximo dia 12 de janeiro.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do jornalista Conrado Corsalette, que morreu aos 47 anos.
Zoeira

Jornalista Conrado Corsalette morre aos 47 anos

Comunicador deixa duas filhas, de 13 e 11 anos.

Redação
08 de Janeiro de 2026
foto do apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt
Zoeira

BBB 26 começa a movimentar o jogo nesta sexta (9); saiba o que muda

A emissora decidiu "antecipar" detalhes da nova edição do programa em três dias.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Xamã e Sophie Charlotte se beijando em barco na orla de cidade baiana.
Zoeira

Sophie Charlotte e Xamã terminaram? Internautas apontam fim do casal

Entenda o que está por trás das especulações.

Carol Melo
08 de Janeiro de 2026
Homem vestido como Harry Potter, com óculos, segurando uma varinha mágica e cantando em um microfone.
Zoeira

Cantor sósia de Harry Potter muda nome após notificação da Warner

Baiano conhecido como “Harry, O Bruxo” retirou referência ao personagem.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Isabelle Drummond.
Zoeira

‘Sou apaixonada por sertanejo’, diz Isabelle Drummond sobre nova novela

Atriz interpreta Naiane em 'Coração Acelerado', mas revelou relação antiga com o gênero musical.

Mylena Gadelha
07 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o pronunciamento da cantora Flay
Zoeira

Flay fala em acerto com a Globo, mas participação no BBB 26 é cancelada após vazamento

A cantora afirmou que foi procurada pela produção do reality, chegou a reorganizar a carreira, mas teve o convite suspenso depois da informação vir a público.

Lucas Monteiro
07 de Janeiro de 2026
foto do ator Brad Pitt com terno e blusa preta.
Zoeira

Mulher que acreditava estar 'noiva' de Brad Pitt pode ser investigada por falso testemunho

Brasileira foi abordada pela polícia no aeroporto de Erechim (RS), onde afirmou estar aguardando o astro de Hollywood.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Cantora Shakira em apresentação ao vivo no palco, usando vestido roxo brilhante com recortes, segurando um microfone e apontando para o público, sob iluminação cênica intensa, transmitindo energia, movimento e performance musical em show noturno.
Zoeira

Shakira é especulada para próximo show gratuito em Copacabana

Plataforma de streaming disparou e-mail para fãs confirmando o concerto no Rio de Janeiro.

Matheus Facundo
07 de Janeiro de 2026