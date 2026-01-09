Globo revela primeiras imagens das casas de vidro do BBB 26

Durante a programação da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (9), foram divulgadas as primeiras imagens das casas de vidro do Big Brother Brasil (BBB) 2026. Repórteres apresentaram as instalações montadas em diferentes cidades do País, uma em cada região.

A partir desta tarde, começando nos intervalos da novela "Terra Nostra — Edição Especial", têm início as apresentações dos participantes que disputam vaga no elenco do BBB 26.

Primeiras fotos das casas de vidro do BBB 26

Com edredons roxos, almofadas em tons de laranja e itens brancos, as instalações possuem decorações semelhantes e são abertas a observação do público, seja presencialmente ou ao longo da programação da emissora.

Legenda: Participantes das casas de vidro serão revelados ao longo desta sexta. Foto: Reprodução/TV Globo.

Legenda: Casa de Vidro do BBB 26 da Região Sul. Foto: Reprodução/TV Globo

Legenda: Em Salvador (BA), dois participantes devem sair da casa de vidro da região Nordeste. Foto: Reprodução/TV Globo.

Legenda: Em Brasília (DF), no Centro-Oeste, o padrão segue o adotado pelas demais casas. Foto: Reprodução/TV Globo.

Legenda: Detalhes mostram onde participantes conversarão com Tadeu Schmidt. Foto: Reprodução/TV Globo.

Legenda: Em Manaus (AM), os tons de verde se sobressaem na decoração. Foto: Reprodução/TV Globo.

Relembre onde estão as casas de vidro:

Região Sudeste:

São Caetano do Sul (SP) – ParkShopping São Caetano

Região Centro-Oeste:

Brasília (DF) - Conjunto Nacional, na Asa Norte

Região Nordeste:

Salvador (BA) - Shopping Bela Vista, no bairro Horto Bela Vista

Região Norte:

Manaus (AM) - Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova

Região Sul:

Porto Alegre (RS) - Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas

Com entradas na programação da TV Globo, o apresentador Tadeu Schmidt revela nesta tarde 20 candidatos ao grupo Pipoca, com a exibição das chegadas às casas de vidro.

As ações marcam o início de uma cobertura especial que antecede a estreia da 26ª edição do reality.