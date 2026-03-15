Oscar Honorário: entenda significado, critérios e últimos vencedores

A cerimônia do Oscar é conhecida por prestigiar os principais feitos cinematográficos de cada ano, sendo estruturada em campanhas de promoção, votações secretas e disputa acirrada. Porém, existe um tipo diferente de prêmio que não passa pelos outros concorrentes, mas é igualmente especial.

Trata-se do Oscar Honorário (ou Academy Honorary Award, no original). Esse troféu é destinado a profissionais que dedicaram suas vidas ao cinema, como uma forma de reconhecer as contribuições deles para a sétima arte.

Diferente do procedimento padrão do evento, a entrega desse prêmio não é feita na cerimônia oficial, que este ano será realizada neste domingo (15). E, sim, no Governors Awards, um evento privado e sem transmissão na TV ou internet.

Na última edição, quem recebeu o Oscar Honorário foram três pessoas muito importantes para Hollywood, incluindo um dos atores mais populares das últimas décadas.

Conheça os vencedores de 2026

Legenda: Tom Cruise foi homenageado pela indústria do cinema em 2025. Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Os homenageados na última edição do Governors Awards, ocorrida em novembro do ano passado, foram Tom Cruise, Debbie Allen e Wynn Thomas. Cruise foi celebrado por estrelar grandes filmes de sucesso e ser um dos grandes defensores da permanência das salas de cinema.

Alguns exemplos de longas-metragens estrelados pelo ator são a franquia "Missão Impossível", a duologia "Top Gun" e os clássicos de ação "Jack Reacher" (2012), "No Limite do Amanhã" (2014) e "Encontro Explosivo" (2010).

Pelo ator ter sido indicado ao Oscar três vezes, mas não ter ganhado nenhuma, muitos viram essa ação como um "acerto de contas" por parte da Academia.

A lendária atriz e dançarina Debbie Allen foi lembrada por sua carreira pioneira, que cruzou gerações e estilos. Ela acumula trabalhos na televisão e no cinema, tendo coreografado a cerimônia do Oscar por sete vezes e contribuído em filmes como “Esqueça Paris” (1995) e “Batalhão 6888” (2024).

Já o designer de produção, Thomas, foi celebrado por possuir uma visão artística única e maestria técnica, evidentes em obras como “Malcolm X” (1992) e “Uma Babá Quase Perfeita” (1993).

Quais os requisitos para ganhar o Oscar Honorário?

Os profissionais escolhidos para receber o Oscar Honorário não fazem campanha para o prêmio. Na verdade, eles são escolhidos por um grupo seleto de líderes da indústria, diferente dos vários votantes que participam do evento tradicional.

Pode-se dizer que este prêmio considera as contribuições cinematográficas de diversas pessoas para decidir os nomes. Também não é comum que os responsáveis considerem artistas que nunca receberam um Oscar.

Entre exemplos de profissionais que já foram homenageados com o troféu, estão:

Alfred Hitchcock: Indicado cinco vezes como Melhor Diretor, nunca venceu. Recebeu o Memorial Irving G. Thalberg (semelhante ao honorário) em 1968.

Indicado cinco vezes como Melhor Diretor, nunca venceu. Recebeu o Memorial Irving G. Thalberg (semelhante ao honorário) em 1968. Peter O’Toole: Detinha o recorde de mais indicações sem vitória (8 vezes) até receber o Honorário em 2003.

Detinha o recorde de mais indicações sem vitória (8 vezes) até receber o Honorário em 2003. Spike Lee: Recebeu o prêmio honorário em 2015, anos antes de ganhar seu primeiro Oscar competitivo por “Infiltrado na Klan”.

Onde assistir à entrega do Oscar Honorário?

Diferente da cerimônia tradicional, o evento em que acontece a entrega do Oscar Honorário não é transmitido publicamente. Essa decisão surgiu em 2009, no intuito de permitir que os homenageados possam discursar sem a pressão de tempo dos intervalos comerciais.

Durante a transmissão ao vivo do Oscar 2026, haverá um segmento especial dedicado a recapitular a noite de homenagem a Tom Cruise, Debbie Allen e Wynn Thomas.

Após o término do evento, os recortes dessas partes específicas deverão ser publicados no canal da Academy of Motion Picture Arts and Sciences no YouTube ou pelas redes sociais da Academia.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso