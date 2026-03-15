Oscar Honorário: entenda significado, critérios e últimos vencedores
Prêmio é oferecido a profissionais de grande destaque do cinema mundial.
A cerimônia do Oscar é conhecida por prestigiar os principais feitos cinematográficos de cada ano, sendo estruturada em campanhas de promoção, votações secretas e disputa acirrada. Porém, existe um tipo diferente de prêmio que não passa pelos outros concorrentes, mas é igualmente especial.
Trata-se do Oscar Honorário (ou Academy Honorary Award, no original). Esse troféu é destinado a profissionais que dedicaram suas vidas ao cinema, como uma forma de reconhecer as contribuições deles para a sétima arte.
Diferente do procedimento padrão do evento, a entrega desse prêmio não é feita na cerimônia oficial, que este ano será realizada neste domingo (15). E, sim, no Governors Awards, um evento privado e sem transmissão na TV ou internet.
Na última edição, quem recebeu o Oscar Honorário foram três pessoas muito importantes para Hollywood, incluindo um dos atores mais populares das últimas décadas.
Conheça os vencedores de 2026
Os homenageados na última edição do Governors Awards, ocorrida em novembro do ano passado, foram Tom Cruise, Debbie Allen e Wynn Thomas. Cruise foi celebrado por estrelar grandes filmes de sucesso e ser um dos grandes defensores da permanência das salas de cinema.
Alguns exemplos de longas-metragens estrelados pelo ator são a franquia "Missão Impossível", a duologia "Top Gun" e os clássicos de ação "Jack Reacher" (2012), "No Limite do Amanhã" (2014) e "Encontro Explosivo" (2010).
Pelo ator ter sido indicado ao Oscar três vezes, mas não ter ganhado nenhuma, muitos viram essa ação como um "acerto de contas" por parte da Academia.
A lendária atriz e dançarina Debbie Allen foi lembrada por sua carreira pioneira, que cruzou gerações e estilos. Ela acumula trabalhos na televisão e no cinema, tendo coreografado a cerimônia do Oscar por sete vezes e contribuído em filmes como “Esqueça Paris” (1995) e “Batalhão 6888” (2024).
Já o designer de produção, Thomas, foi celebrado por possuir uma visão artística única e maestria técnica, evidentes em obras como “Malcolm X” (1992) e “Uma Babá Quase Perfeita” (1993).
Quais os requisitos para ganhar o Oscar Honorário?
Os profissionais escolhidos para receber o Oscar Honorário não fazem campanha para o prêmio. Na verdade, eles são escolhidos por um grupo seleto de líderes da indústria, diferente dos vários votantes que participam do evento tradicional.
Pode-se dizer que este prêmio considera as contribuições cinematográficas de diversas pessoas para decidir os nomes. Também não é comum que os responsáveis considerem artistas que nunca receberam um Oscar.
Entre exemplos de profissionais que já foram homenageados com o troféu, estão:
- Alfred Hitchcock: Indicado cinco vezes como Melhor Diretor, nunca venceu. Recebeu o Memorial Irving G. Thalberg (semelhante ao honorário) em 1968.
- Peter O’Toole: Detinha o recorde de mais indicações sem vitória (8 vezes) até receber o Honorário em 2003.
- Spike Lee: Recebeu o prêmio honorário em 2015, anos antes de ganhar seu primeiro Oscar competitivo por “Infiltrado na Klan”.
Onde assistir à entrega do Oscar Honorário?
Diferente da cerimônia tradicional, o evento em que acontece a entrega do Oscar Honorário não é transmitido publicamente. Essa decisão surgiu em 2009, no intuito de permitir que os homenageados possam discursar sem a pressão de tempo dos intervalos comerciais.
Durante a transmissão ao vivo do Oscar 2026, haverá um segmento especial dedicado a recapitular a noite de homenagem a Tom Cruise, Debbie Allen e Wynn Thomas.
Após o término do evento, os recortes dessas partes específicas deverão ser publicados no canal da Academy of Motion Picture Arts and Sciences no YouTube ou pelas redes sociais da Academia.
*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso