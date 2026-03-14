BBB 26: Dinâmica deste sábado coloca Ana Paula, Boneco e Jonas no paredão

A dinâmica inspirada no 'Pedra, Papel e Tesoura' resultou em três brothers indicados ao paredão desta semana no BBB 26. Durante o ao vivo, após votação entre os grupos, Boneco, Jonas e Ana Paula foram escolhidos para a berlinda.

Essa nova movimentação na casa foi compartilhada pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite da última quinta-feira (12).

Gabriela, Marciele, Jordana e Jonas integraram o Grupo Pedra. Jonas era o capitão.

Por sua vez, o Grupo Papel foi formado por Juliano, Milena, Ana Paula e Samara. Ana foi escolhida como capitã.

Já o Grupo Tesoura contou com Solange, Boneco, Breno e Chay. Breno foi o capitão.

Com a dinâmica:

Grupo Pedra emparedou um jogador do grupo Tesoura. Escolheram Boneco.

emparedou um jogador do grupo Tesoura. Escolheram Boneco. Grupo Papel emparedou um jogador do grupo Pedra. Escolheram Jonas.

emparedou um jogador do grupo Pedra. Escolheram Jonas. Grupo Tesoura emparedou um jogador do grupo Papel. Escolheram Ana Paula.

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Entenda a dinâmica do 'Pedra, Papel e Tesoura'

No domingo (15), no programa do início da tarde, o paredão vai ser formado já considerando a indicação dos três brothers.

Na dinâmica, os competidores foram divididos em três grupos de quatro participantes. Um representante de cada time precisou sortear em uma urna o elemento que iria nortear a ação de seu grupo: Pedra, Papel ou Tesoura.

Decidido o elemento de cada grupo, as equipes precisaram escolher um participante de outro grupo para ir ao paredão, utilizando a regra base da brincadeira.