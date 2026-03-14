BBB 26: Dinâmica deste sábado coloca Ana Paula, Boneco e Jonas no paredão
Berlinda será fechada apenas no domingo (15).
A dinâmica inspirada no 'Pedra, Papel e Tesoura' resultou em três brothers indicados ao paredão desta semana no BBB 26. Durante o ao vivo, após votação entre os grupos, Boneco, Jonas e Ana Paula foram escolhidos para a berlinda.
Essa nova movimentação na casa foi compartilhada pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite da última quinta-feira (12).
Gabriela, Marciele, Jordana e Jonas integraram o Grupo Pedra. Jonas era o capitão.
Por sua vez, o Grupo Papel foi formado por Juliano, Milena, Ana Paula e Samara. Ana foi escolhida como capitã.
Já o Grupo Tesoura contou com Solange, Boneco, Breno e Chay. Breno foi o capitão.
Com a dinâmica:
- Grupo Pedra emparedou um jogador do grupo Tesoura. Escolheram Boneco.
- Grupo Papel emparedou um jogador do grupo Pedra. Escolheram Jonas.
- Grupo Tesoura emparedou um jogador do grupo Papel. Escolheram Ana Paula.
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No domingo (15), no programa do início da tarde, o paredão vai ser formado já considerando a indicação dos três brothers.
Na dinâmica, os competidores foram divididos em três grupos de quatro participantes. Um representante de cada time precisou sortear em uma urna o elemento que iria nortear a ação de seu grupo: Pedra, Papel ou Tesoura.
Decidido o elemento de cada grupo, as equipes precisaram escolher um participante de outro grupo para ir ao paredão, utilizando a regra base da brincadeira.