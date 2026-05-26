Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha

A influenciadora Virgínia e o cantor Zé Felipe foram juntos à festa de aniversário de 5 anos da primogênita, Maria Alice, nessa segunda-feira (25).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o ex-casal foi visto no mesmo carro no início do evento, e foram embora acompanhados de Duda Freire, amiga da Virgínia.

A festa da pequena foi inspirada no tema Walt Disney World. O local da comemoração ficou totalmente enfeitado com balões coloridos, comidas temáticas e estátuas em tamanho de real de personagens como Moana, Mickey e a turma, princesas, e as emoções de "Divertidamente".

Entre os espaços temáticos, havia um barco enorme que se transformou no bar do mundo de Peter Pan, com a Sininho e o Capitão Gancho, e uma área de sorvete remetia ao universo de "Frozen", trazendo neve para a festa.

Veja como foi a festa de Maria Alice

Zé Felipe dedica música à ex-esposa

Em determinado trecho da festa, Zé Felipe subiu ao palco para soltar a voz e Virgínia, com quem foi casado por quatro anos, foi levada ao palco para participar do momento.

Para a ex-esposa, ele dedicou a canção "Só tem eu", de autoria própria. O momento viralizou nas redes, com usuários especulando um possível retorno do casal.

"Eita que eles já tão na fase de nostalgia relembrando o início de tudo", comentou um perfil no X. "Virgínia e Zé Felipe vão voltar e nada tira isso da minha cabeça. Já estão ficando no mesmo ambiente, sendo que antes era dois aniversários para os filhos", especulou uma usuária.

Virginia e Zé, que estavam juntos desde meados de 2020, se casaram em 2021. Da relação, além de Maria Alice, o ex-casal tem Maria Flor, de três anos, e José Leonardo, apenas um. O casamento chegou ao fim em maio do ano passado.