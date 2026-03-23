Zé Felipe faz desabafo após mandar flores para Virgínia: 'Toda mulher merece carinho'

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para rebater críticas após ter dedicado flores para suas ex-namoradas, Virginia e Ana Castela, durante show neste domingo (22).

A atitude do filho de Leonardo provocou o questionamento de alguns seguidores, e ele decidiu fazer um desabafo sobre o assunto.

"Tô vendo que tô sendo um pouco criticado aqui por algumas mulheres por causa das flores", iniciou Zé Felipe, por meio de vídeo nos Stories do Instagram.

Nas redes sociais, fãs perguntaram se ele estava tentando reaproximação com Virgínia, hoje namorada do jogador Vini Júnior. O cantor ressaltou apenas o carinho que tem pela mãe dos seus três filhos.

"Gente, eu só tenho amor e carinho em flores pra dar. Vocês que estão aceitando pouco. Flores, vocês merecem flores", afirmou Zé Felipe.

Na legenda do vídeo, o cantor reforçou a mensagem: "Toda mulher merece carinho, respeito e umas florzinhas de vez em quando."

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Cantor mandou flores para Virgínia e Ana Castela em show

Zé Felipe fez um show em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, nesse domingo. Durante a apresentação, o cantor aproveitou para dedicar um momento de carinho para as ex-namoradas Virginia e Ana Castela.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o artista aparece pegando rosas vermelhas e as dedicando para elas. "Essa aqui é para a mãe da Maria Alice e da Maria Flor [Virgínia], que vai fazer aniversário. E (essa aqui) para minha boiadeira também [Ana Castela]", disse ele, na ocasião.

Zé Felipe e Ana Castela viveram um breve relacionamento, de outubro a dezembro de 2025. Eles assumiram o namoro poucos meses depois do término de Zé com Virgínia.

Já a relação do cantor com a influenciadora durou cinco anos. Os dois são pais de três filhos: Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo.