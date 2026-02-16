Freira vai a show de Zé Felipe em Itapipoca para pedir para baixar o som e abençoa o cantor

Um vídeo de uma freira abraçando o cantor Zé Felipe durante um show do artista no Carnaval de Itapipoca neste domingo (15) repercutiu nas redes sociais.

Internautas ficaram curiosos sobre o motivo que levou a religiosa a aparecer na festa. (Veja o vídeo abaixo).

Em nota, a Igreja de São Sebastião (Paróquia de Nossa Senhora das Mercês), à qual a freira pertence, esclareceu que a religiosa não esteve no show de Zé Felipe para prestigiar ou assistir à apresentação.

Hoje, vendo os stories do Zé Felipe, me emocionei de verdade. Em meio à alegria e à energia do momento, ver ele recebendo a bênção de uma freira no palco foi algo lindo e cheio de significado. Um gesto simples, mas que mostra como Deus alcança quem tem o coração puro. Que essa+👇 pic.twitter.com/Jr8Rwq8B1M — Sheyla 🦎🥵✨️ (@Castelipee) February 15, 2026

Na verdade, a freira, que não teve o nome divulgado, se dirigiu ao local do show para pedir que o som da apresentação fosse reduzido, uma vez que a igreja, situada na mesma avenida, estava prestes a dar início à Santa Missa das 7h.

Durante o momento, a religiosa foi convidada a realizar uma bênção, e o pedido foi concedido.

Show de Zé Felipe atrasa e atrapalha missa em Itapipoca

Segundo a assessoria de comunicação de Itapipoca, o show de Zé Felipe estava previsto para ter início às 3h20 da madrugada de domingo (15), finalizando às 6h.

O cantor, no entanto, chegou às 5h, enquanto a banda chegou às 6h. Por conta da Santa Missa, o show foi finalizado às 7h.

Após viralizar, freira deseja discrição

A repercussão das imagens assustou a irmã que aparece no vídeo com Zé Felipe. De acordo com a Paróquia, a senhora de idade chegou a ficar constrangida com a interpretação feita por alguns internautas de que ela estaria assistindo ao show.

Além disso, por prezar pelo anonimato e pela discrição, a religiosa preferiu não conversar com o Diário do Nordeste.

Confira a nota da Paróquia na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Diante das informações que circulam nas redes sociais, esclarecemos que a irmã mencionada no vídeo que viralizou durante o show do cantor Zé Felipe não esteve no local para prestigiar ou assistir à apresentação.

Na ocasião, a religiosa encontrava-se na igreja situada na mesma avenida, onde haveria celebração da Santa Missa às 7h. Como o show sofreu atraso e o som iria interferir na celebração que iria iniciar em breve, a irmã dirigiu-se ao local exclusivamente para solicitar a redução ou encerramento do volume, a fim de garantir o início da missa.

Ao chegar, foi convidada de maneira espontânea a realizar uma bênção, gesto que atendeu com simplicidade e boa-fé. Em nenhum momento esteve no evento com intenção de participar da festa.

Ressaltamos que trata-se de uma senhora idosa, que preza pela discrição e pelo anonimato, encontrando-se constrangida com a repercussão gerada por interpretações equivocadas dos fatos.

Agradecemos a compreensão e o respeito.