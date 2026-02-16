Diário do Nordeste
Freira vai a show de Zé Felipe em Itapipoca para pedir para baixar o som e abençoa o cantor

A situação inusitada ocorreu neste domingo (16).

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Freira vestida com hábito azul toca a testa de um cantor em cima de um palco, enquanto outras pessoas observam ao redor durante um evento.
Legenda: A irmã não esteve no local para prestigiar ou assistir à apresentação.
Foto: Reprodução/X

Um vídeo de uma freira abraçando o cantor Zé Felipe durante um show do artista no Carnaval de Itapipoca neste domingo (15) repercutiu nas redes sociais. 

Internautas ficaram curiosos sobre o motivo que levou a religiosa a aparecer na festa. (Veja o vídeo abaixo).

Em nota, a Igreja de São Sebastião (Paróquia de Nossa Senhora das Mercês), à qual a freira pertence, esclareceu que a religiosa não esteve no show de Zé Felipe para prestigiar ou assistir à apresentação.  

Na verdade, a freira, que não teve o nome divulgado, se dirigiu ao local do show para pedir que o som da apresentação fosse reduzido, uma vez que a igreja, situada na mesma avenida, estava prestes a dar início à Santa Missa das 7h. 

Durante o momento, a religiosa foi convidada a realizar uma bênção, e o pedido foi concedido.  

Show de Zé Felipe atrasa e atrapalha missa em Itapipoca

Segundo a assessoria de comunicação de Itapipoca, o show de Zé Felipe estava previsto para ter início às 3h20 da madrugada de domingo (15), finalizando às 6h. 

O cantor, no entanto, chegou às 5h, enquanto a banda chegou às 6h. Por conta da Santa Missa, o show foi finalizado às 7h. 

Após viralizar, freira deseja discrição

A repercussão das imagens assustou a irmã que aparece no vídeo com Zé Felipe. De acordo com a Paróquia, a senhora de idade chegou a ficar constrangida com a interpretação feita por alguns internautas de que ela estaria assistindo ao show.

Além disso, por prezar pelo anonimato e pela discrição, a religiosa preferiu não conversar com o Diário do Nordeste.

Confira a nota da Paróquia na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Diante das informações que circulam nas redes sociais, esclarecemos que a irmã mencionada no vídeo que viralizou durante o show do cantor Zé Felipe não esteve no local para prestigiar ou assistir à apresentação.

Na ocasião, a religiosa encontrava-se na igreja situada na mesma avenida, onde haveria celebração da Santa Missa às 7h. Como o show sofreu atraso e o som iria interferir na celebração que iria iniciar em breve, a irmã dirigiu-se ao local exclusivamente para solicitar a redução ou encerramento do volume, a fim de garantir o início da missa.

Ao chegar, foi convidada de maneira espontânea a realizar uma bênção, gesto que atendeu com simplicidade e boa-fé. Em nenhum momento esteve no evento com intenção de participar da festa.

Ressaltamos que trata-se de uma senhora idosa, que preza pela discrição e pelo anonimato, encontrando-se constrangida com a repercussão gerada por interpretações equivocadas dos fatos.

Agradecemos a compreensão e o respeito.

 

