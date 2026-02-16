Diário do Nordeste
Vai ter sorteio das Loterias no Carnaval? Veja o que muda

Programação foi suspensa nesta segunda e terça-feira devido ao feriado.

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Pessoa segurando um bilhete da Mega-Sena, com o nome da loteria em destaque e o valor da aposta impresso, em frente a uma tela desfocada ao fundo.
Legenda: Os sorteios das Loterias são transmitidos ao vivo pela internet.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Os sorteios das Loterias terão as datas modificadas devido ao Carnaval.

De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para fevereiro, os sorteios estão suspensos nesta segunda (16/2) e terça-feira (17/2). 

A programação normal retorna na quarta-feira de cinzas (18/2), com os concursos da Loteca, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete e +Milionária.

Onde assistir?

Os sorteios das Loterias são transmitidos ao vivo pela internet, nas redes sociais da CAIXA e da Rede TV.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da CAIXA. www.loterias.caixa.gov.br. 

Confira o calendário das Loterias em fevereiro

18/02/2026: Loteca, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete, + Milionária.

19/02/2026: Lotofácil, Quina, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte.

20/02/2026: Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete.

21/02/2026: Lotofácil, Federal, Quina, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte, + Milionária.

23/02/2026: Loteca, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete.

24/02/2026: Lotofácil, Quina, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte.

25/02/2026: Lotofácil, Federal, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete, + Milionária.

26/02/2026: Lotofácil, Quina, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte.

27/02/2026: Lotofácil, Lotomania, Quina, Super Sete.

28/02/2026: Lotofácil, Federal, Quina, Dupla Sena, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte, + Milionária.

