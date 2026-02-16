Vai ter sorteio das Loterias no Carnaval? Veja o que muda
Programação foi suspensa nesta segunda e terça-feira devido ao feriado.
Os sorteios das Loterias terão as datas modificadas devido ao Carnaval.
De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para fevereiro, os sorteios estão suspensos nesta segunda (16/2) e terça-feira (17/2).
A programação normal retorna na quarta-feira de cinzas (18/2), com os concursos da Loteca, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete e +Milionária.
Onde assistir?
Os sorteios das Loterias são transmitidos ao vivo pela internet, nas redes sociais da CAIXA e da Rede TV.
Mais informações estão disponíveis no site oficial da CAIXA. www.loterias.caixa.gov.br.
Confira o calendário das Loterias em fevereiro
18/02/2026: Loteca, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete, + Milionária.
19/02/2026: Lotofácil, Quina, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte.
20/02/2026: Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete.
21/02/2026: Lotofácil, Federal, Quina, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte, + Milionária.
23/02/2026: Loteca, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete.
24/02/2026: Lotofácil, Quina, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte.
25/02/2026: Lotofácil, Federal, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete, + Milionária.
26/02/2026: Lotofácil, Quina, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte.
27/02/2026: Lotofácil, Lotomania, Quina, Super Sete.
28/02/2026: Lotofácil, Federal, Quina, Dupla Sena, Timemania, Mega-sena, Dia de Sorte, + Milionária.