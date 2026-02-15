Aposta do Ceará ganha R$ 43,8 mil na Mega-Sena

Uma aposta de Fortaleza, no Ceará, acertou cinco números no concurso 2972 da Mega Sena, realizado na noite do último sábado (14), em São Paulo. O bilhete foi premiado com R$ 43.862,01.

A aposta foi feita na modalidade simples e em uma lotérica. O jogo não foi realizado por "teimosinha", o que significa que os números foram escolhidos diretamente pelo apostador.

Entre as apostas que acertaram quatro números, Fortaleza ainda registrou outras 42 ganhadoras. A premiação é de R$ 1.069,47 para cada. Já para as apostas do tipo "bolão", o valor do prêmio é de R$ 6.416,31.

Veja também Negócios Nova indústria calçadista vai gerar 800 empregos em cidade do Ceará Negócios Como o agro cearense vai se beneficiar com a concessão de terminal do Porto de Fortaleza?

Outras 15 cidades, além da Capital, também registraram vencedores. Foram elas Granja, Itaitinga, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Novo Oriente, Pacatuba, Quixeramobim, Redenção, Russas, Sobral e Ubajara.

No concurso 2973, ninguém acertou as seis dezenas. Por conta disso, o prêmio acumulou para R$ 72 milhões, valor que poderá ser pago em sorteio a ser realizado na terça-feira (17).