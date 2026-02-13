Diário do Nordeste
Nova indústria calçadista vai gerar 800 empregos em cidade do Ceará

A Mallei Calçados deverá começar as contratações em novembro deste ano.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:20)
Negócios
Elmano de Freitas é um homem de meia idade, de cabelo e barba grisalhos. Na foto, ele está de frente para um notebook e usa camisa social verde.
Legenda: O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas.
Foto: Carlos Gibaja/Casa Civil.

A indústria calçadista gaúcha Mallei instalará, ainda este ano, uma fábrica no município de Granja, no Ceará. A previsão é de que o empreendimento gere 800 empregos. O valor do investimento não foi divulgado.

A implantação da unidade fabril é resultado de um acordo firmado com o Governo do Estado, que oferecerá como contrapartida um galpão avaliado em R$ 24 milhões.

As obras estão previstas para começar em março, e as contratações devem ter início a partir de novembro. O apoio foi viabilizado por meio da Política de Incentivos e Subvenções.

O acordo foi celebrado nesta sexta-feira (13) entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o sócio-administrador da fábrica, Vanderlei Mombach, no Palácio da Abolição.

“Hoje é um dia histórico para esse município. Nós, do Governo do Estado, estamos decidindo pelo apoio ao que é necessário para que geremos emprego e oportunidades para o nosso povo”, celebrou o governador.

“Tenho absoluta convicção de que isso é uma grande conquista para o povo cearense, especialmente para o povo de Granja”, completou.

A reunião contou ainda com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado Romeu Aldigueri (PDT), e do prefeito da cidade, Aníbal Filho (PT).

Interiorização do desenvolvimento

O apoio para a construção de uma indústria em Granja faz parte de um esforço do Estado, especialmente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece), para interiorizar o desenvolvimento industrial, disse Elmano. Nesse sentido, o setor calçadista desponta como "estratégico" para o governo.

"Gostaria de agradecer a parceria do governador Elmano e dos investidores, que confiam no Ceará, que é um estado que cresce mais que o Nordeste e o Brasil e se desenvolve. Aqui é uma soma de vontade de fazer o bem, trazer investimento e gerar emprego para o nosso povo", definiu Romeu Aldigueri.

Sobre a Mallei Calçados

A Mallei Calçados foi criada em 2011 no município de Picada Café, no Rio Grande do Sul. São fabricados desde calçados sintéticos a artigos correlatos, como bolsas, tênis e artigos para viagem.

