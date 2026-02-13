Aldeota ganha uma das torres residenciais mais altas de Fortaleza

O skyline de Fortaleza acaba de ganhar um novo superprédio, com a recente entrega do Next Coronel Linhares, empreendimento residencial localizado na Aldeota, em Fortaleza.

Assinado pela Dasart Engenharia, o edifício é uma investida da construtora cearense no segmento de imóveis compactos, que experimenta veloz expansão no mercado imobiliário da maior economia do Nordeste.

Convém frisar que, em 2025, a venda de imóveis na RMF atingiu R$ 8,8 bilhões, maior montante da história.

Erguido em um terreno de 1.650 metros quadrados, na disputada Rua Coronel Linhares, a nova torre conta com mais de 100 metros de altura e passa a figurar entre as mais altas de Fortaleza.

São 28 pavimentos e 157 apartamentos (quase todos já vendidos), com plantas de 38 m² a 60 m², totalizando 7.549 metros quadrados de área privativa.

O empreendimento gerou mais de 400 empregos diretos e mais de mil indiretos durante a construção.

Projeto arquitetônico e comodidades

Legenda: Next, novo edifício da Dasart. Foto: Reprodução/Dasart.

O projeto arquitetônico é assinado por Daniel Arruda, com interiores desenvolvidos pelo escritório NLPX. Entre os principais features, estão academia, piscina com raia de 25 metros, quadra recreativa, coworking, salão de festas, cinema ao ar livre, lavanderia compartilhada, elevadores de alta velocidade, além de áreas de convivência.

“A Dasart nasceu com pilares claros, como localização estratégica, design autoral e o compromisso com as gentilezas urbanas. O Next materializa essa visão ao propor imóveis compactos apoiados por uma estrutura que amplia a experiência de morar e fortalece a relação com a cidade”, comenta Vitor Frota, CEO da Dasart.

O arquiteto Daniel Arruda ressalta que o projeto foi desenvolvido a partir do uso e da leitura urbana do entorno. “A implantação e a forma do edifício foram pensadas para equilibrar presença arquitetônica e integração com a cidade, garantindo conforto ambiental e funcionalidade, sem perder o diálogo com o bairro”, ressalta.