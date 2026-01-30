CAPTEI: Dasart entrega Next Coronel Linhares - o novo endereço de prestígio na Aldeota

Na noite de quinta-feira, 29, a Dasart Engenharia fez entrega oficial do Next Coronel Linhares, novo endereço que passa a integrar o mapa do morar bem na Aldeota.
O coquetel, realizado no próprio edifício, reuniu moradores e parceiros em clima de missão cumprida — daqueles que a cidade anota.
O empreendimento chega em sintonia com o bom momento do mercado imobiliário cearense, que segue aquecido, especialmente nos segmentos de médio e alto padrão, responsáveis por boa parte do fôlego recente do setor em Fortaleza.
Com torre única de 29 pavimentos e 156 unidades, o Next Coronel Linhares aposta em plantas entre 38 m² e 60 m², desenho funcional e lazer completo, daqueles que dispensam deslocamentos e valorizam o tempo — artigo de luxo contemporâneo. Piscina com prainha, cinema ao ar livre, coworking, espaço gourmet, mini market e pet place compõem o repertório.
. “Cada empreendimento entregue simboliza um ciclo que se completa, mas também o início de uma nova relação com a cidade e com quem escolhe viver nossos projetos. O Next traduz esse compromisso com qualidade, arquitetura e experiência de moradia”
A entrega reforça o posicionamento da Dasart no mercado local, com projetos que unem arquitetura, localização e experiência de moradia. Mais um prédio que sobe, mais um capítulo urbano que se fecha — e outro que começa, com endereço certo e sobrenome respeitável.