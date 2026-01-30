CAPTEI: Dasart entrega Next Coronel Linhares - o novo endereço de prestígio na Aldeota

Na noite de quinta-feira, 29, a Dasart Engenharia fez entrega oficial do Next Coronel Linhares, novo endereço que passa a integrar o mapa do morar bem na Aldeota.

Legenda: Next Coronel Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Next Coronel Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Next Coronel Linhares Foto: LC Moreira

O coquetel, realizado no próprio edifício, reuniu moradores e parceiros em clima de missão cumprida — daqueles que a cidade anota.

Legenda: Next Coronel Linhares Foto: LC Moreira

O empreendimento chega em sintonia com o bom momento do mercado imobiliário cearense, que segue aquecido, especialmente nos segmentos de médio e alto padrão, responsáveis por boa parte do fôlego recente do setor em Fortaleza.

Legenda: Vitor Frota, Daniel Arruda, Naiane Lima e Priscilla Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Barreira, Daniel Arruda, Ladislau Nogueira, Vitor Frota, Rômulo Santos e Ricardo Moura Foto: LC Moreira

Com torre única de 29 pavimentos e 156 unidades, o Next Coronel Linhares aposta em plantas entre 38 m² e 60 m², desenho funcional e lazer completo, daqueles que dispensam deslocamentos e valorizam o tempo — artigo de luxo contemporâneo. Piscina com prainha, cinema ao ar livre, coworking, espaço gourmet, mini market e pet place compõem o repertório.

Legenda: Next Coronel Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor Frota Foto: LC Moreira

. “Cada empreendimento entregue simboliza um ciclo que se completa, mas também o início de uma nova relação com a cidade e com quem escolhe viver nossos projetos. O Next traduz esse compromisso com qualidade, arquitetura e experiência de moradia” Vitor Queiroz Frota

A entrega reforça o posicionamento da Dasart no mercado local, com projetos que unem arquitetura, localização e experiência de moradia. Mais um prédio que sobe, mais um capítulo urbano que se fecha — e outro que começa, com endereço certo e sobrenome respeitável.

Legenda: Next Coronel Linhares Foto: LC Moreira

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Vitor e Dani Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor Frota e Daniel Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Hilda Pamplona e Hilton Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Garcia e Vitor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Ximenes e Naiana Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Breno Câmara e Waldir Sombra Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Costa, Vitor Frota e Cláudio Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Giulia, Georgiana, Guedes e Ana Georgia do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Anair Castro e Daniel Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Dayane Ellen e Diogo Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Barbosa, Ricardo Moura, Chailine Aguiar, Franzé Cândido e Rafaela Ferraro Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola e Ana Beatriz Veloso Foto: LC Moreira

Legenda: Bosco Junior, Ricardo Calou Filho, Mauro Clarck e Tiago Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício e Ana Maria Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Werneck, Suyane Costa e Dawia Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Aguiar, Dawia Viana, Carla Werneck e Adriano Damasceno Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Sátiro Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Pedro Garcia e Paula Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Junior, Calebe Claudino Santos, Flávio Sabino e Eugênio Matos Foto: LC Moreira

Legenda: José Olavo e Rose Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Wiron Saldanha, Vitor Frota e Paulo Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Ximenes, Adamo Thiers, Mariana Cals, Naiana Lima, Lorena Peixoto e Lucas Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor Frota e Ubiratan Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Alves, Bárbara Torres, Tayana Lima e Danielle Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Mailton Batista e Padro Victor Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Alves, Cineide, Gael e Nina Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Alves, Beatriz Cunha, Daniel Aguiar, Dawia Viana, Danielle Rocha e Adriano Damasceno Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Paulo de Tarso Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Praça, Vitor Frota e Sávio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Tine Monteiro e Carlos Pinto de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Calou Filho, Vitor Frota e Mauro Clarck Foto: LC Moreira

Legenda: WR Engenharia Foto: LC Moreira

Legenda: Sebastian Gonzales e Juliana Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Alencar, Eugênio Matos e Adriano Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Cardoso e Daniel Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: João Neto e Reginaldo Carvalho e Ubiratan Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Mozart e Natália Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara Fuzesi e Rômulo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: João Eudes e Ubiratan Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Galvão, Adriana Mariate e Aline Marjorie Foto: LC Moreira