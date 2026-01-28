Mercado imobiliário bate recorde e movimenta R$ 8,8 bilhões em Fortaleza e Região Metropolitana

O mercado imobiliário de Fortaleza e da Região Metropolitana movimentou cerca de R$ 8,8 bilhões ao longo de 2025, batendo o recorde histórico atingido em 2024. O destaque foi a Capital, que registrou crescimento em todos os segmentos.

O Valor Geral de Vendas (VGV) teve alta de 4% em relação ao ano anterior, conforme balanço do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica.

O número inclui empreendimentos residenciais verticais e horizontais e empreendimentos comerciais

No mercado residencial, Fortaleza concentrou vendas de R$ 6,1 bilhões, com crescimento de 18% em relação a 2024. Já as cidades da Região Metropolitana somaram VGV residencial de R$ 1,6 bilhão - valor 25% do que o registrado no ano anterior.

O aquecimento do setor na Capital foi impulsionado pelo padrão econômico, que movimentou R$ 1,1 bilhão, e também pelos demais segmentos, que totalizaram R$ 5 bilhões em vendas.

Também vem se destacando a venda de loteamentos, com salto de 116% no número de unidades comercializadas. O VGV desse setor somou R$ 1,09 bilhão, cerca de 200% maior do que no ano anterior.

CRESCIMENTO NOS DOIS EXTREMOS DE VALOR

A melhor performance do mercado imobiliário se dá em dois extremos, o Minha Casa Minha Vida e o segmento de luxo, explica Gisele Cristina Pereira, especialista em inteligência de mercado da Brain.

“Fortaleza tem muitas caras e muitas facetas, que permitem oportunidades para incorporadoras em muitos segmentos. O indicador é muito positivo, porque demonstra que o mercado está gerando recursos”, afirma.

O mercado imobiliário cearense vive um de seus melhores momentos, com fortalecimento de diversos segmentos, avalia Patriolino Ribeiro, presidente Sinduscon-CE.

“É um momento que ninguém está superofertando no mercado. Os lançamentos estão bem equalizados, as pessoas estão analisando melhor os números. O mercado está saudável, o que está sendo lançado está sendo absorvido”, aponta.

LANÇAMENTOS CAEM NA REGIÃO METROPOLITANA

Com o mercado aquecido, Fortaleza teve alta de 14% no lançamento de unidades residenciais verticais. No recorte por faixa, o padrão econômico teve aumento mais discreto, de 3%, enquanto os outros padrões saltaram 28%.

Já na Região Metropolitana, o número de unidades lançadas caiu 24% de 2024 para 2025. Os imóveis econômicos retraíram 33%, enquanto o lançamento dos demais padrões caiu 76%.

A retração nos lançamentos se deve aos custos operacionais dos empreendimentos, com o cenário de alta nos juros e redução da oferta de crédito, afirma Gisele Cristina Pereira.

“A gente passou 2025 inteiro com uma taxa Selic de na ordem ali dos 15%. Isso aumenta muito o custo de aquisição de crédito para fins de construção. Então hoje se a gente olha as unidades do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) para fins de aquisição e construção, a gente percebe que existe um incentivo maior da rede bancária para venda de unidades do que para produção dessas unidades”, afirma.