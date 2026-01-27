Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BNDES aprova financiamento de R$ 233 milhões para ampliação de maior data center do Nordeste

O empreendimento já está em operação, desde outubro de 2025. Projeto prevê ampliação em etapas até 2029.

Escrito por
e
Negócios
Fachada de vidro espelhado.
Legenda: Estima-se que serão gerados cerca de 400 postos de trabalho diretos e indiretos com as obras de expansão do Mega Lobster, maior data center da região Nordeste.
Foto: Divulgação.

O Mega Lobster, maior data center da região Nordeste atualmente e localizado na Praia do Futuro, em Fortaleza, será ampliado e, para isso, recebeu cerca de R$ 233,46 milhões em financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os recursos serão do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e da linha Investimentos em Data Centers do BNDES Finem.

A aprovação do financiamento à Tecto Data Centers, do grupo V.tal, foi anunciada nesta terça-feira (27), no Palácio da Abolição, em evento que contou com a participação do governador Elmano de Freitas, do presidente do Banco, Aloizio Mercadante, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Na ocasião, foram anunciados outros financiamentos aos setores público e privado, totalizando R$ 1,1 bilhão.

O montante aprovado para a expansão do Mega Lobster corresponde a aproximadamente de 40% do investimento total de R$ 550 milhões previsto para o empreendimento.

O data center já está em operação, em Fortaleza, desde outubro de 2025, com 3 megawatts (MW) de capacidade de TI instalada.

A expansão será feita em etapas, à medida que a demanda dos clientes for aumentando, e a previsão é que seja alcançada uma capacidade de 20 MW até dezembro de 2029.

Segundo informações da Tecto Data Centers, a estimativa é que sejam gerados cerca de 400 postos de trabalho diretos e indiretos com as obras de expansão.

Após a conclusão, cerca de 30 profissionais devem ser empregados no equipamento, direta e indiretamente.

Em coletiva de imprensa, o presidente do BNDES destacou o potencial do Nordeste — e especificamente do Ceará — para o avanço de data centers, pela produção de energia eólica e solar, assim como pela infraestrutura de cabos submarinos de fibra óptica.

Questionado sobre o interesse do Banco Nacional de continuar investindo em novos data centers no Estado, Aloizio Mercadante afirmou que a demanda é “gigantesca” e que esse é um setor que “vai se expandir muito rapidamente”.

Além disso, ele aponta que grandes fundos internacionais têm buscado parceria com o BNDES.

“Podem ter certeza que o Ceará vai ser uma grande referência. Inclusive porque tem a saída das grandes linhas de conectividade, os cabos submarinos que chegam aqui. Ele está em um posicionamento geoestratégico, com energia limpa, cabos submarinos e um grande potencial”, reforça.

Atualmente, Fortaleza abriga três data centers da Tecto. Segundo a empresa, isso reflete uma crescente demanda de clientes por processamento intensivo de dados, aplicações em nuvem, inteligência artificial e baixa latência.

Veja também

teaser image
Mariana Lemos

Licenciamento do data center do TikTok não considerou geradores a diesel, diz MPF

teaser image
Negócios

Cidade do litoral cearense negocia data center em novo polo empresarial

Integrado ao Cable Landing Station (CLS) e ao Ponto de Troca de Tráfego (PTT) de Fortaleza, o Mega Lobster conta com conexão direta à infraestrutura terrestre e submarina da V.tal, empresa irmã da Tecto.

José Miguel Vilela, CEO da Tecto Data Centers, destaca a importância do financiamento do BNDES para viabilizar projetos de infraestrutura digital com visão de longo prazo e altos padrões de eficiência.

“No caso do Mega Lobster, ele apoia a expansão faseada da nossa capacidade, de forma sustentável”, afirma. Ele também destaca a capital cearense como “um dos principais polos digitais do Brasil e da América Latina”.

Pacote de investimentos do BNDES no Ceará

O pacote de investimentos anunciado durante o evento desta terça-feira (27) é voltado para ações que incluem obras de infraestrutura urbana — como drenagem, pavimentação e urbanização de lagoas — além de reforço da segurança hídrica do Estado e apoio à indústria de tecnologia.

A obra de duplicação do Eixão das Águas, canal de 256 km que liga o açude Castanhão à região de Fortaleza, recebeu mais R$ 622 milhões de financiamento do BNDES. Do valor contratado, R$ 372,6 milhões são do programa Invest Impacto 2 e R$ 250 milhões são oriundos do programa Novo Fundo Clima.

O Eixão das Águas é composto por estação de bombeamento, canais, adutoras, sifões e túneis. Parte do empreendimento tem previsão de entrega em setembro de 2026, com conclusão total estimada para o final deste ano.

Também foi anunciada a aprovação do financiamento de R$ 250 milhões à Prefeitura de Fortaleza. O recurso será destinado à execução dos seguintes tipos de obra:

  • Drenagem urbana para ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva, reduzir pontos críticos de alagamento e evitar transbordamentos;
  • Urbanização e requalificação de lagoas e canais, para diminuição de enchentes;
  • Pavimentação de vias, recuperação de passeios públicos e ampliação da arborização.

A proposta contempla R$ 100 milhões do programa Fundo Clima – Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável e R$ 150 milhões do programa BNDES Invest Impacto.

Veja também

teaser image
Negócios

Centros logísticos do Ceará concentram 6 grandes empresas e têm melhor ano desde 2019

teaser image
Negócios

Agro quer auditoria em contas da Enel devido a cobranças indevidas a 15 mil produtores rurais

Segundo informações do BNDES, as aprovações de financiamento aos setores público e privado do Ceará, nos últimos três anos, dobraram em relação aos quatro anos anteriores, passando de R$ 4 bilhões, entre os períodos de 2019 a 2022, para R$ 8 bilhões, a partir de 2023.

Ainda conforme a empresa pública, o crescimento para o setor público foi de 748%, saltando de R$ 300 milhões entre 2019 e 2022 para cerca de R$ 2,5 bilhões no triênio de 2023 a 2025. As aprovações para os setores privados da indústria, comércio e serviços passaram de R$ 2,1 bilhões para R$ 3,9 bilhões.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fachada de vidro espelhado.
Negócios

BNDES aprova financiamento de R$ 233 milhões para ampliação de maior data center do Nordeste

O empreendimento já está em operação, desde outubro de 2025. Projeto prevê ampliação em etapas até 2029.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
Há 42 minutos
Egídio Serpa

Fiec reúne empresários e louva os princípios da sustentabilidade

Na entrega do Selo ESG-Fiec a mais quatro empresas cearenses, a Federação das Indústrias diz que sustentabilidade não é custo, é posicionamento estratégico

Egídio Serpa
27 de Janeiro de 2026
Imagem mostra cartões de crédito.
Ana Alves

Por que metade dos aposentados brasileiros depende do crédito para sobreviver

Redação
27 de Janeiro de 2026
Afonso Alcântara Poosting
Victor Ximenes

Rede social criada no Ceará avança e é avaliada em R$ 100 milhões

Poosting se aproxima de 5 milhões de usuários no Brasil e exterior

Victor Ximenes
27 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Fiec entrega Selo ESG a mais quatro empresas do Ceará

Tecer Terminais Portuários Ceará, Companhia Docas do Ceará, Linhas e Cores e BSpar Incorporações adotaram os princípios da sustentabilidade ambiental, social e governança

Egídio Serpa
27 de Janeiro de 2026
Banco do Nordeste.
Negócios

Banco do Nordeste suspende Pix após ataque hacker

Segundo o BNB, não houve vazamento de dados ou prejuízo aos correntistas.

Bergson Araujo Costa
26 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2880 – Sorteio de segunda-feira, 26/01; Prêmio de R$ 6,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2880 – Sorteio de segunda-feira, 26/01; Prêmio de R$ 6,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2880 nessa segunda-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3597, desta segunda-feira (26/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3597, desta segunda-feira (26/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 803 - Sorteio de segunda-feira, 26/01; Prêmio de R$ 1,3 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 803 - Sorteio de segunda-feira, 26/01; Prêmio de R$ 1,3 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 803 em 26/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6937, desta segunda-feira (26/01); prêmio é de R$ 10,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6937, desta segunda-feira (26/01); prêmio é de R$ 10,2 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2917 de hoje, segunda-feira, 26/01; prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2917 de hoje, segunda-feira, 26/01; prêmio é de R$ 11,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2917 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 11,0 milhões.

A. Seraphim
26 de Janeiro de 2026
Vacas leiteiras em um galpão de ordenha, alinhadas ao longo de corredores com piso úmido, sob ventiladores industriais no teto, em propriedade rural.
Negócios

Agro quer auditoria em contas da Enel devido a cobranças indevidas a 15 mil produtores rurais

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará cria grupo de trabalho para analisar as propostas apresentadas pelo agronegócio.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
26 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Presidente da Funceme: "Este é o pior janeiro da história do clima no Ceará"

Eduardo Martins revelou a 25 empresários do agro com os quais se reuniu hoje que, em janeiro, a média de chuva é de 99 mm. E só choveu o equivalente a 18 mm

Egídio Serpa
26 de Janeiro de 2026
Avenida movimentada com múltiplos carros em trânsito e um ciclista em uma das faixas.
Automóvel

IPVA 2026 no Ceará: cota única vence nesta sexta-feira (30)

Contribuintes que optarem por esta modalidade têm desconto.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Vista aérea de múltiplos tanques de armazenamento de combustível da BR Petrobras em um terminal industrial, com área verde e cidade ao fundo.
Negócios

Petrobras anuncia redução de 5,2% no preço da gasolina para distribuidoras

O preço nos postos de combustíveis ainda não foi sentido.

Redação
26 de Janeiro de 2026
imagem mostra avião A321neo da companhia portuguesa tap taxiando no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

São Luís deverá ganhar voo direto para Lisboa pela TAP

Igor Pires
26 de Janeiro de 2026
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Viçosa do Ceará reabre inscrições de concurso; veja datas

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam

Redação
26 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Geração própria de energia solar teve investimento de R$ 9,6 bi em 2025

No ano passado, foram adicionados mais 3,1 GW de energia da fonte solar fotovoltaica

Egídio Serpa
26 de Janeiro de 2026
Uma placa branca horizontal e retangular, com bordas azuis, identifica a
Papo Carreira

Centro de Línguas do Imparh inscreve para testes de nível; veja detalhes

Curso de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português têm vagas disponíveis.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Volante da Dupla-Sena.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (26).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Diversas pessoas reunidas em uma sessão interna na Câmara dos Deputados, usando ternos em cores azuis e brancas.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta segunda-feira (26)

Provas serão aplicadas em todo o País, mas cargos são de lotação exclusiva para Brasília.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Imagem mostra um celular exibindo a página do PROUNI no portal gov.br, com informações sobre bolsas de estudo e o cronograma do programa ao fundo.
Papo Carreira

Inscrições do Prouni 2026 estão abertas; veja passo a passo

Programa oferta o maior número de bolsas da sua história.

Carol Melo
26 de Janeiro de 2026
Imagem de candidato realizado concurso ou seleção pública.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (26)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Coco Bambu Sul inicia modernização com novo quadro societário
Negócios

Coco Bambu Sul inicia modernização com novo quadro societário

Com investimento superior a R$ 1 milhão, o restaurante anuncia renovações no espaço com foco na experiência do cliente.

Agência de Conteúdo DN
26 de Janeiro de 2026
Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes
Negócios

Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes

Com vasta experiência no mercado, a Seguro atua em segmentos como vigilância patrimonial, tecnologia, portaria, zeladoria e outros.

Agência de Conteúdo DN
26 de Janeiro de 2026
Imagem área de projeto do Polo Empresarial de Itapipoca, no Ceará, com demarcação de lotes e projeção da estrutura de administração do local.
Negócios

Cidade do litoral cearense negocia data center em novo polo empresarial

Projeto multimodal de grande porte conta com aproximadamente 127 hectares

Paloma Vargas
26 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Um livro com lições para manter vivas as empresas

“Caminhos para Longevidade Empresarial”, escrito por Décio Barreto Júnior e Valdemar Barros Filho, é um roteiro para ser seguido por quem quer empreender. E por quem já é empreendedor

Egídio Serpa
26 de Janeiro de 2026
O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 5.
Negócios

Duas apostas do Ceará acertam a quina da Mega-sena e levam mais de R$ 20 mil cada

Apostas simples foram feitas em casas lotéricas cearenses.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Imagem aérea mostra o complexo Log Fortaleza III, um condomínio logístico.
Negócios

Centros logísticos do Ceará concentram 6 grandes empresas e têm melhor ano desde 2019

Expansão do estoque, consumo aquecido e baixa disponibilidade impulsionaram o setor no Estado.

Gabriela Custódio
25 de Janeiro de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1230 de hoje 24/01; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026