BNDES aprova financiamento de R$ 233 milhões para ampliação de maior data center do Nordeste

O Mega Lobster, maior data center da região Nordeste atualmente e localizado na Praia do Futuro, em Fortaleza, será ampliado e, para isso, recebeu cerca de R$ 233,46 milhões em financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os recursos serão do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e da linha Investimentos em Data Centers do BNDES Finem.

A aprovação do financiamento à Tecto Data Centers, do grupo V.tal, foi anunciada nesta terça-feira (27), no Palácio da Abolição, em evento que contou com a participação do governador Elmano de Freitas, do presidente do Banco, Aloizio Mercadante, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Na ocasião, foram anunciados outros financiamentos aos setores público e privado, totalizando R$ 1,1 bilhão.

O montante aprovado para a expansão do Mega Lobster corresponde a aproximadamente de 40% do investimento total de R$ 550 milhões previsto para o empreendimento.

O data center já está em operação, em Fortaleza, desde outubro de 2025, com 3 megawatts (MW) de capacidade de TI instalada.

A expansão será feita em etapas, à medida que a demanda dos clientes for aumentando, e a previsão é que seja alcançada uma capacidade de 20 MW até dezembro de 2029.

Segundo informações da Tecto Data Centers, a estimativa é que sejam gerados cerca de 400 postos de trabalho diretos e indiretos com as obras de expansão.

Após a conclusão, cerca de 30 profissionais devem ser empregados no equipamento, direta e indiretamente.

Em coletiva de imprensa, o presidente do BNDES destacou o potencial do Nordeste — e especificamente do Ceará — para o avanço de data centers, pela produção de energia eólica e solar, assim como pela infraestrutura de cabos submarinos de fibra óptica.

Questionado sobre o interesse do Banco Nacional de continuar investindo em novos data centers no Estado, Aloizio Mercadante afirmou que a demanda é “gigantesca” e que esse é um setor que “vai se expandir muito rapidamente”.

Além disso, ele aponta que grandes fundos internacionais têm buscado parceria com o BNDES.

“Podem ter certeza que o Ceará vai ser uma grande referência. Inclusive porque tem a saída das grandes linhas de conectividade, os cabos submarinos que chegam aqui. Ele está em um posicionamento geoestratégico, com energia limpa, cabos submarinos e um grande potencial”, reforça.

Atualmente, Fortaleza abriga três data centers da Tecto. Segundo a empresa, isso reflete uma crescente demanda de clientes por processamento intensivo de dados, aplicações em nuvem, inteligência artificial e baixa latência.

Integrado ao Cable Landing Station (CLS) e ao Ponto de Troca de Tráfego (PTT) de Fortaleza, o Mega Lobster conta com conexão direta à infraestrutura terrestre e submarina da V.tal, empresa irmã da Tecto.

José Miguel Vilela, CEO da Tecto Data Centers, destaca a importância do financiamento do BNDES para viabilizar projetos de infraestrutura digital com visão de longo prazo e altos padrões de eficiência.

“No caso do Mega Lobster, ele apoia a expansão faseada da nossa capacidade, de forma sustentável”, afirma. Ele também destaca a capital cearense como “um dos principais polos digitais do Brasil e da América Latina”.

Pacote de investimentos do BNDES no Ceará

O pacote de investimentos anunciado durante o evento desta terça-feira (27) é voltado para ações que incluem obras de infraestrutura urbana — como drenagem, pavimentação e urbanização de lagoas — além de reforço da segurança hídrica do Estado e apoio à indústria de tecnologia.

A obra de duplicação do Eixão das Águas, canal de 256 km que liga o açude Castanhão à região de Fortaleza, recebeu mais R$ 622 milhões de financiamento do BNDES. Do valor contratado, R$ 372,6 milhões são do programa Invest Impacto 2 e R$ 250 milhões são oriundos do programa Novo Fundo Clima.

O Eixão das Águas é composto por estação de bombeamento, canais, adutoras, sifões e túneis. Parte do empreendimento tem previsão de entrega em setembro de 2026, com conclusão total estimada para o final deste ano.

Também foi anunciada a aprovação do financiamento de R$ 250 milhões à Prefeitura de Fortaleza. O recurso será destinado à execução dos seguintes tipos de obra:

Drenagem urbana para ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva, reduzir pontos críticos de alagamento e evitar transbordamentos;

Urbanização e requalificação de lagoas e canais, para diminuição de enchentes;

Pavimentação de vias, recuperação de passeios públicos e ampliação da arborização.

A proposta contempla R$ 100 milhões do programa Fundo Clima – Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável e R$ 150 milhões do programa BNDES Invest Impacto.

Segundo informações do BNDES, as aprovações de financiamento aos setores público e privado do Ceará, nos últimos três anos, dobraram em relação aos quatro anos anteriores, passando de R$ 4 bilhões, entre os períodos de 2019 a 2022, para R$ 8 bilhões, a partir de 2023.

Ainda conforme a empresa pública, o crescimento para o setor público foi de 748%, saltando de R$ 300 milhões entre 2019 e 2022 para cerca de R$ 2,5 bilhões no triênio de 2023 a 2025. As aprovações para os setores privados da indústria, comércio e serviços passaram de R$ 2,1 bilhões para R$ 3,9 bilhões.