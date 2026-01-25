Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Centros logísticos do Ceará concentram 6 grandes empresas e têm melhor ano desde 2019

Expansão do estoque, consumo aquecido e baixa disponibilidade impulsionaram o setor no Estado.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Negócios
Imagem aérea mostra o complexo Log Fortaleza III, um condomínio logístico.
Legenda: Em 2025, o setor cearense ganhou área de 66,1 mil m² de novo estoque com a expansão do Log Fortaleza III, da LOG CP.
Foto: Reprodução/LOG Fortaleza III.

Com recorde de novos galpões entregues, alta nas locações e taxa de vacância abaixo do indicador do País, o mercado de condomínios logísticos no Ceará viveu, em 2025, seu melhor momento desde 2019.

No Nordeste, o Estado tem o terceiro maior estoque, com 558 mil m², ficando atrás apenas de Pernambuco (1,7 milhão m²) e Bahia (825 mil m²).

Os condomínios logísticos são complexos de armazéns onde uma ou mais empresas têm acesso a uma infraestrutura de serviços compartilhados, como docas de entrada e saída de mercadorias e espaços para armazenagem.

No ano passado, o setor cearense ganhou área de 66,1 mil m² de novo estoque com a expansão do Log Fortaleza III, da empresa LOG CP.

Esse indicador diz respeito aos empreendimentos que entram oficialmente no mercado, após a conclusão da obra e a liberação do Habite-se, documento emitido pela autoridade municipal que atesta que a edificação foi construída conforme o projeto que deu origem ao alvará de construção.

Os dados são da Siila, multinacional com atuação no mercado imobiliário comercial da América Latina, e foram solicitados pelo Diário do Nordeste.

Bens de consumo lideram demanda por condomínios logísticos no Ceará

Atualmente, o Estado conta com 12 condomínios logísticos, localizados principalmente nas proximidades da Região Metropolitana de Fortaleza.

O principal segmento das empresas que buscam esses empreendimentos é o de Bens de Consumo, ocupando área de pouco mais de 147 mil m² — 26,3% da área total do Estado, de 558 mil m².

Em seguida estão os segmentos de Transporte e Logística (24%), Alimentação, Farmácias e Lojas de Conveniência (12,3%), Alimentos, Bebidas e Tabaco - Exceto Varejo (7,7%) e Farmacêutica (4,7%).

Há, ainda, empresas dos setores de Educação, Mídia e Informação, Saúde e Eletrônicos que alugam a estrutura de condomínios logísticos no Estado.

Os dados da Siila também mostram quais são as empresas com as maiores ocupações no mercado estadual.

  • Amazon, com quase 65 mil m² locados (11,6%)
  • Atacadão, com 38,8 mil m² (quase 7%)
  • Magalu, com 25,3 mil m² (4,5%).
  • Grupo Mateus, 21,6 mil m² (3,8%)
  • Casas Bahia, 17,6 mil m² (3,1%)
  • Shopee, 17,1 mil m² (3%).

Recorde em 2025

O incremento recorde de 2025 superou o de 2021, quando o novo estoque registrado foi de 65,4 mil m², segundo a Siila. Além disso, outras informações complementam a análise do cenário cearense.

O ano passado também foi marcado pela maior absorção bruta desde 2019, com a locação de uma área de 162,8 mil m². Os outros anos com absorções brutas mais altas foram 2023 (112.549 m²), 2021 (97 mil m²) e 2019 (81.062 m²).

Mas o indicador mais importante a se analisar, segundo Giancarlo Nicastro, CEO da Siila, é a absorção líquida, que considera a área alugada e a área devolvida pelos locatários.

“Ela nem sempre é positiva. Se for negativa, significa que empresas saíram mais, devolveram mais galpões do que alugaram. Quando é positiva, significa que houve locações que reduziram a taxa de disponibilidade do mercado”, explica.

Em 2025, a absorção líquida foi de pouco mais de 53 mil m². Anos anteriores, como 2021 e 2023, tiveram resultados mais altos — 79,1 mil m² e 58,5 mil m², respectivamente — mas esse indicador não pode ser interpretado isoladamente.

É preciso considerar a taxa de vacância, que atualmente é de 5,47% no Ceará. Nicastro destaca que a taxa local está abaixo da nacional, de aproximadamente 6,6%, que atingiu o menor patamar da história.

Com isso, atualmente há menos galpões disponíveis no mercado cearense do que em anos anteriores — o que impacta a possibilidade de locações e tem reflexo na absorção líquida.

Em 2021, quando houve um ‘boom’ dos galpões logísticos, a taxa de vacância saiu de 5% no primeiro trimestre para 0,33% no quarto trimestre.

A absorção líquida não foi tão agressiva porque tem pouca disponibilidade. No terceiro trimestre de 2025, o Ceará só tinha 2,42% de disponibilidade. Ou seja, se você não tem imóvel disponível, como vai ter movimentação de empresas alugando? A empresa (LOG) entregou 66 mil m² e a taxa de vacância só subiu 3 pontos percentuais. Ou seja, o que está sendo entregue, está sendo consumido.
Giancarlo Nicastro
CEO da Siila

Potenciais e desafios do Ceará

Uma vez que o setor logístico está ligado ao consumo, Giancarlo Nicastro destaca vantagens do Ceará em relação ao mercado nacional pelo crescimento do e-commerce e pela população que o Estado concentra, com “um potencial de consumo interessante”.

Ele percebe que ainda há oportunidade de crescimento no mercado local e projeta que 2026 deve “continuar sendo um ano muito positivo”.

“O consumo tem aumentado. Em ano eleitoral, o governo naturalmente injeta muito dinheiro na economia, por conta de reeleição, e esse dinheiro, normalmente, está atrelado ao consumo. Então, acreditamos que vai ser um ano muito positivo, em um mercado muito consistente com grandes oportunidades para o Ceará também”, afirma.

Além disso, Nicastro destaca a localização do Estado, que oferece oportunidades de exportações.

“Regiões que têm áreas portuárias próximas sempre se beneficiam, principalmente pela importação e exportação, e isso alavanca a operação, principalmente logística. Então, o Ceará tem essa vantagem perante muitas outras regiões no Brasil”, diz o CEO da Siila.

Veja também

teaser image
Negócios

Fortaleza tem 16 mil novos imóveis isentos de IPTU em 2026

teaser image
Negócios

70 mil clientes da Enel Ceará podem pedir Desconto Social em janeiro; saiba como

Por outro lado, ele aponta que, em todo o País, a logística ainda não é tão desenvolvida devido à dependência de infraestrutura viária.

À medida que estradas e rodovias vão sendo expandidas e chegam a mais lugares, o mercado local também se desenvolve.

“O Brasil ainda vive um déficit muito grande de logística. Temos um mercado muito pequeno e pouco explorado em relação ao potencial. Então, vemos não só o Ceará, mas o País como um todo, com bastante oportunidade nesse segmento”, finaliza.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem aérea mostra o complexo Log Fortaleza III, um condomínio logístico.
Negócios

Centros logísticos do Ceará concentram 6 grandes empresas e têm melhor ano desde 2019

Expansão do estoque, consumo aquecido e baixa disponibilidade impulsionaram o setor no Estado.

Gabriela Custódio
Há 48 minutos
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1230 de hoje 24/01; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6036, deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2347 de hoje, 24/01; prêmio é de R$ 3,6 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1168 de hoje, 24/01; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6936, deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2964 deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 63,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3596, deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 323 de hoje 24/01; prêmio é de R$ 18,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas formando fila do lado de fora de um prédio comercial com fachada de vidro; a entrada está aberta e há movimentação intensa, com homens e mulheres aguardando atendimento ou acesso ao local.
Papo Carreira

CNU 2025: resultado preliminar da prova discursiva está disponível

Candidatos insatisfeitos ainda podem apresentar recursos às notas preliminares.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Foto que contém plantação de algodão no Ceará.
Negócios

Novo ciclo do algodão vai impactar 18 cidades do Ceará e gerar 15 mil empregos; veja municípios

Produto já foi a principal fronteira agrícola do Estado no passado.

Luciano Rodrigues
24 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Arrecadação sobe, mas a despesa sobe muito mais. Eis o problema.

Resultado: explodem a dívida e seus juros. Em 2027, a conta da irresponsabilidade fiscal chegará.

Egídio Serpa
24 de Janeiro de 2026
Pessoa preenchendo gabarito de prova com caneta preta usada para matéria sobre lista de aprovados do vestibular da Fuvest.
Papo Carreira

Veja lista de aprovados no Vestibular da Fuvest 2026

No total, a instituição oferece 8.147 vagas.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Foto oficial de Daniel Vorcaro usada em matéria sobre fatura de cartão milionária.
Negócios

Fatura do cartão de crédito de Daniel Vorcaro chegou a R$ 2,4 milhões e está sob investigação

Gastos do banqueiro explodiram e ligaram alerta entre os responsáveis pelo caso do Banco Master.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2879 – Sorteio de sexta-feira, 23/01; Prêmio de R$ 5,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2879 – Sorteio de sexta-feira, 23/01; Prêmio de R$ 5,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2879 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 802 - Sorteio de sexta-feira, 23/01; Prêmio de R$ 1,2 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 802 - Sorteio de sexta-feira, 23/01; Prêmio de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 802 em 23/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2916 de hoje, sexta-feira, 23/01; prêmio é de R$ 10,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2916 de hoje, sexta-feira, 23/01; prêmio é de R$ 10,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2916 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 10,2 milhões.

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3595, desta sexta-feira (23/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3595, desta sexta-feira (23/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6935, desta sexta-feira (23/01); prêmio é de R$ 8,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6935, desta sexta-feira (23/01); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Fachada de uma das unidade do Nubank.
Negócios

Nubank nega falência após rumores nas redes sociais

Banco possui canais para desmentir fake news.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Amilcar Silveira
Victor Ximenes

Agro do Ceará entrega pacote de propostas para Assembleia Legislativa

Uma das propostas pedirá indenização automática a consumidores rurais por interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Victor Ximenes
23 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Elon Musk falou hoje em Davos: “A IA será mais inteligente do que o homem”

Ele mostrou como será o futuro a partir deste ano de 2026, tudo por causa da Inteligência Artificial. Os robôs cuidarão dos doentes e dos idosos

Egídio Serpa
23 de Janeiro de 2026
moura dubeux
Victor Ximenes

Moura Dubeux levanta R$ 482 milhões em oferta de ações

Companhia fixa preço por ação em R$ 25; capital social passa de R$ 1,8 bi

Victor Ximenes
23 de Janeiro de 2026
Pessoa contando dinheiro, em notas de R$ 100.
Negócios

BBB 26: Como investir o prêmio de R$ 5,44 milhões e quais erros evitar ao gastar o dinheiro?

Especialistas apontam caminhos para investir o prêmio, diversificar aplicações e evitar erros comuns.

Gabriela Custódio
23 de Janeiro de 2026
Fachada com letreiro da UECE.
Papo Carreira

Uece divulga datas dos vestibulares 2026.2 e 2027.1

Organização detalhou períodos de isenção, inscrições e provas.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 10,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (23).

Redação
23 de Janeiro de 2026
Trabalhador da indústria metalmecânica utiliza uma esmerilhadeira para cortar uma barra de metal em oficina industrial, com faíscas visíveis, usando luvas e óculos de proteção.
Negócios

Três cidades do CE sofrem com demissões na indústria metalmecânica; veja locais

Foram registradas aos menos 165 demissões em três empresas do setor metalmecânico

Letícia do Vale
23 de Janeiro de 2026
Imagem mostra maquete descrita na legenda.
Igor Pires

Castelão foi 'testado como avião' e antecipou tecnologia usada em superprédios de Fortaleza

Igor Pires
23 de Janeiro de 2026
mãos digitando em notebook, com café do lado e óculos de grau
Victor Ximenes

Os 5 fatores que mais deixam os nordestinos felizes no trabalho

Victor Ximenes
23 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Brasil e EUA entre a flexibilidade, a rigidez e os desencontros

Aqui, as regras existem, mas sua aplicação é frequentemente flexível, negociável; lá, o problema não é a ausência de regras, mas a presença de um Estado forte.

Egídio Serpa
23 de Janeiro de 2026