Gigante dos condomínios logísticos investe R$ 370 milhões e se expande no Ceará

A LOG CP, maior empresa do segmento de condomínios logísticos no Brasil, continua olhando para o mercado de Fortaleza com muito apetite.

A companhia mineira, que nasceu da MRV, chegou ao Ceará em 2012, com a implantação do LOG Fortaleza 1, em Maracanaú, com 110 mil metros quadrados de área e, desde então, vem ampliando significativamente sua presença.

Investimentos chegam a R$ 820 milhões

Hoje, a empresa conta com três empreendimentos na Região Metropolitana (RMF). O mais recente, chamado de LOG Fortaleza 3, fica em Itaitinga e está passando pela última etapa de expansão, um projeto de mais de R$ 370 milhões em investimento total.

O condomínio será o maior empreendimento da LOG no Ceará, com uma área bruta locável (ABL) de 123 mil metros quadrados.

Com essa incremento, a LOG atingirá aproximadamente 400 mil metros quadrados de área locável na região, o equivalente a mais de 50 campos de futebol. Somando os 3 projetos, o montante investido supera R$ 820 milhões.

"A previsão é que o Fortaleza 3 esteja totalmente concluído até o terceiro trimestre deste ano", afirmou Márcio Siqueira, diretor-executivo de operações da LOG CP, em entrevista a esta Coluna.

O empreendimento já conta com alta taxa de ocupação antes mesmo da conclusão das obras. "Temos conseguido entregar nossos empreendimentos com taxas de ocupação entre 70% e 90%", destaca Siqueira.

Galpões vão da Amazon até remédios e material didático

Legenda: Centro de Distribuição da Amazon, em Itaitinga Foto: Kid Junior

Com seus mega Centros de Distribuição, Amazon e Mercado Livre estão entre os maiores ocupantes dos condomínios, mas os setores presentes são variados, incluindo alimentício, de bebidas, farmacêutico e até educacional (grandes players como a cearense Arco Educação precisam dessas estruturas para distribuir seus produtos).

No caso do CD do Mercado Livre, o início da operação estava previsto para o 1º trimestre deste ano. Até a publicação desta matéria, o Mercado Livre não confirmou o início do funcionamento. A LOG CP, por sua vez, não comenta sobre empresas clientes.

Modelo de negócio

O modelo de negócio da LOG CP combina desenvolvimento dos empreendimentos e venda de ativos para fundos imobiliários.

Segundo Siqueira, a empresa já desenvolveu cerca de 2,7 milhões de metros quadrados em condomínios logísticos no Brasil, sendo que a estratégia inclui a reciclagem de ativos para financiar novas expansões.

"Vendemos parte dos empreendimentos e reinvestimos para continuar crescendo. A cada metro quadrado vendido, conseguimos construir cerca de 1,5 metro quadrado novo", explica.

No caso do Ceará, a companhia já vendeu os empreendimentos LOG Fortaleza 2 e as duas primeiras etapas do LOG Fortaleza 3.

Mercado prioritário no Nordeste

A LOG CP tem um plano de expansão agressivo, denominado "LOG 2 Milhões", que prevê a construção de mais 2 milhões de metros quadrados de área locável até 2028.

A Região Metropolitana de Fortaleza, que já é a maior praça do Nordeste para a empresa, tem papel central nesse planejamento. "A região tem se mostrado um polo estratégico para nós, devido à demanda crescente e à infraestrutura logística favorável", ressalta Siqueira, que já fala em LOG 4 e 5 para a região.

Itaitinga na rota do crescimento

Neste contexto, ganha destaque Itaitinga, cidade que tem atraído uma série de investimentos e pode abrigar futuras expansões da LOG CP. O município, estratégico para a logística de grandes empresas, já detém dois terços da área da LOG no Ceará.

"Itaitinga hoje se consolidou como um dos maiores hubs logísticos do Nordeste, atraindo cada vez mais investimentos estratégicos. Nossa infraestrutura e incentivos ao setor fazem da cidade um ponto de referência para grandes empreendimentos. Com certeza, a expansão desse novo empreendimento fortalece ainda mais nossa economia, gerando empregos diretos e indiretos, impulsionando a renda da população e movimentando diversos setores locais", comenta Marquinhos Tavares, prefeito de Itaitinga.

Gestão de condomínios

A LOG CP também executa um modelo de gestão dos condomínios, que mantém padrões de construção e operação uniformes em todas as unidades. Além da construção e locação, a empresa também atua na administração dos empreendimentos, em serviços como manutenção, segurança e infraestrutura de qualidade.

"Temos um custo operacional reduzido devido à nossa escala e expertise, o que nos permite oferecer um serviço competitivo tanto para investidores quanto para locatários", explica o executivo.

Com presença em 36 cidades e 16 estados, a LOG CP se consolidou como líder no setor de condomínios logísticos de abrangência nacional. "Nenhuma outra empresa opera com o nosso modelo de negócio em tantas regiões do Brasil", afirma Siqueira.