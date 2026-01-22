O Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia deve impulsionar ainda mais as relações comerciais entre o bloco europeu e o Ceará.

Em 2025, 26 países compraram de empresas cearenses, sendo cinco deles os principais destinos (veja ranking abaixo), totalizando US$ 447,1 milhões, uma alta de 72% em relação a 2024.

As informações constam em estudo do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

De acordo com o levantamento, o aumento das exportações e a queda nas importações (-18%) fizeram com que a balança comercial do Ceará com a União Europeia atingisse um superávit recorde de US$ 197 milhões, revertendo o déficit de US$ 45 milhões registrado em 2024.

O desempenho foi puxado pelo avanço nas vendas de aço, frutas e minerais industriais.

Entre os principais efeitos do acordo Mercosul-UE está a redução dos custos de produtos importados da Europa para o Brasil, já que o acordo prevê a diminuição ou eliminação de tarifas para diversos itens. O acordo também pode ampliar o potencial de crescimento das exportações entre os países.

Para Karina Frota, gerente do CIN, o tratado pode fortalecer ainda mais a relação comercial entre empresas locais e europeias.

“Vamos analisar de forma estratégica as adaptações necessárias para os benefícios do acordo, conforme o cronograma previsto. Após a aprovação legislativa, a implementação acontecerá de forma gradual”, observou.

Quais países europeus são os maiores parceiros comerciais do Ceará?

A seguir, confira os cinco países da União Europeia que mais importaram produtos cearenses, responsáveis por cerca de 80% das compras do bloco:

Itália (US$ 93,0 milhões): lidera o ranking com 20,8% de participação. O destaque é a exportação de quartzitos (rochas ornamentais) de Uruoca e produtos da siderurgia; Países Baixos / Holanda (US$ 90,4 milhões): com 20,2% de participação, é o principal destino das frutas frescas (melões) produzidas em Icapuí e um importante hub logístico; França (US$ 74,7 milhões): detém 16,7% das exportações, focadas em principalmente ferro, aço e combustíveis minerais; Polônia (US$ 59,0 milhões): com 13,2% de participação, consolidou-se como um parceiro estratégico e emergente, importando massivamente produtos da siderurgia cearense; Alemanha (US$ 10,8 milhões): fecha o grupo principal com foco em gorduras e óleos vegetais, além de frutas e produtos siderúrgicos.

A Itália liderou como maior mercado individual (20,8% – US$ 93 milhões), favorecida pela expansão das exportações de quartzitos e pela consolidação dos produtos siderúrgicos do Complexo do Pecém.

Em seguida vieram os Países Baixos (20,2% – US$ 90,4 milhões), que funcionam como hub logístico do bloco, recebendo melões frescos, preparações de frutas e gorduras vegetais e redistribuindo a outros destinos.

A França ficou em terceiro lugar (16,7% – US$ 74,7 milhões), com foco em ferro, aço e combustíveis minerais. A Polônia (13,2% – US$ 59 milhões) despontou como destino emergente da siderurgia cearense, enquanto a Alemanha (10,8% – US$ 48,2 milhões) concentrou compras de gorduras vegetais, siderurgia e frutas.

O que explica o crescimento das exportações

Segundo o economista Eldair Melo, conselheiro do Corecon-CE, o salto das exportações cearenses ocorre em um momento de reorganização das cadeias globais e de maiores exigências ambientais por parte da União Europeia.

“A Europa busca fornecedores mais estáveis e com padrões socioambientais mais altos”, afirma.

Nesse ambiente, o Ceará passou a operar com capacidade logística e produtiva compatível ao mercado europeu, combinando vantagem geográfica, parque industrial mais complexo e uma cadeia de frutas frescas já profissionalizada, elementos reforçados pela consolidação da siderurgia no Pecém.

A concentração atual, entretanto, gera vulnerabilidades. A siderurgia depende do ciclo global do aço e é intensiva em capital, enquanto as frutas frescas enfrentam riscos climáticos, logísticos e sanitários.

A recomendação do economista é diversificar a pauta e agregar valor, ampliando segmentos como agroindústria processada, metalurgia, cadeias industriais de transição energética e economia verde.

Ele também avalia que a eventual implementação do acordo Mercosul–União Europeia, prevista para 2026, tende a favorecer setores já competitivos no estado e pode ampliar o superávit comercial. No entanto, alerta para a necessidade de coordenação.

Para o economista, o desafio central não é apenas exportar mais para a Europa, mas exportar com maior valor agregado e impacto no desenvolvimento local.

Importações caíram 18%

No sentido inverso, as importações cearenses oriundas da União Europeia recuaram 18%, chegando a US$ 250 milhões em 2025.

Ranking de Importação (Janeiro a Dezembro de 2025) 1. Alemanha (25,3% das importações da UE - US$ 63,3 milhões): é o principal fornecedor, enviando majoritariamente máquinas, equipamentos mecânicos, plásticos e instrumentos de precisão; 2. Países Baixos / Holanda (US$ 57,2 milhões - 22,9%): é o fornecedor quase exclusivo de combustíveis minerais, que compõem praticamente toda a pauta de importação vinda deste país; 3. Itália (US$ 42,9 milhões - 17,2%): foi o principal vetor de crescimento (+84,4%), impulsionado pela venda de bens de capital (máquinas industriais), que triplicaram em relação ao ano anterior. 4. Espanha (US$ 27,5 milhões - 11,0%): fornece principalmente ferro e aço, embora tenha registrado queda nas vendas de combustíveis minerais para o estado. 5. França (US$ 11,7 milhões - 4,7%): destaca-se pelo fornecimento de produtos químicos orgânicos e máquinas elétricas.

Veja os principais pontos do acordo Mercosul-UE:

1. Eliminação de tarifas alfandegárias

Redução gradual de tarifas sobre a maioria dos bens e serviços;

Mercosul: zerará tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos;

União Europeia: eliminará tarifas sobre 95% dos bens do Mercosul em até 12 anos.

2. Ganhos imediatos para a indústria

Tarifa zero desde o início para diversos produtos industriais. De imediato, alguns setores brasileiros devem sentir os benefícios, como o de máquinas e equipamento; automóveis e autopeças; produtos químicos; e aeronaves e equipamentos de transporte.

3. Acesso ampliado ao mercado europeu

Empresas do Mercosul ganham preferência em um mercado de alto poder aquisitivo;

UE tem PIB estimado em US$ 22 trilhões;

Comércio tende a ser mais previsível e com menos barreiras técnicas.

4. Cotas para produtos agrícolas sensíveis

Produtos como carne bovina, frango, arroz, mel, açúcar e etanol terão cotas de importação. Acima delas, será cobrada tarifa;

Cotas crescem ao longo do tempo, com tarifas reduzidas, em vez de liberar entrada sem restrições. Mecanismo busca evitar impactos abruptos sobre agricultores europeus;

Na UE, as cotas equivalem a 3% dos bens ou 5% do valor importado do Brasil;

No mercado brasileiro, chegam a 9% dos bens ou 8% do valor.

5. Salvaguardas agrícolas. UE poderá reintroduzir tarifas se:

Importações crescerem acima de limites definidos;

Preços ficarem muito abaixo do mercado europeu;

Medida vale para cadeias consideradas sensíveis.

6. Compromissos ambientais obrigatórios

Produtos beneficiados pelo acordo não poderão estar ligados a desmatamento ilegal;

Cláusulas ambientais são vinculantes;

Possibilidade de suspensão do acordo em caso de violação do Acordo de Paris.

7. Regras sanitárias continuam rigorosas

UE não flexibiliza padrões sanitários e fitossanitários;

Produtos importados seguirão regras rígidas de segurança alimentar.

8. Comércio de serviços e investimentos, com redução de discriminação regulatória a investidores estrangeiros. Avanço em setores como:

Serviços financeiros;

Telecomunicações;

Transporte;

Serviços empresariais.

9. Compras públicas

Empresas do Mercosul poderão disputar licitações públicas na UE;

Regras mais transparentes e previsíveis.

10. Proteção à propriedade intelectual

Reconhecimento de cerca de 350 indicações geográficas europeias;

Regras claras sobre marcas, patentes e direitos autorais.

11. Pequenas e médias empresas (PMEs)

Capítulo específico para PMEs;

Medidas de facilitação aduaneira e acesso à informação;

Redução de custos e burocracia para pequenos exportadores.

12. Impacto para o Brasil

Potencial de aumento das exportações, especialmente do agro e da indústria;

Maior integração a cadeias globais de valor;

Possível atração de investimentos estrangeiros no médio e longo prazo.

13. Próximos passos