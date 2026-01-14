Quais são as pequenas redes de supermercados que dispararam com faturamentos milionários no Ceará

Quando se trata da evolução do mercado varejista de alimentos no Ceará, não são apenas as grandes bandeiras que registram um crescimento milionário no faturamento. Pequenas bandeiras também se destacam pela forte expansão de vendas.

O Mercantil Apuiarés registrou o maior crescimento das redes com sede no Ceará de 2024 a 2025, segundo dados do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A empresa cresceu o faturamento em quase 20 vezes e subiu o indicador financeiro de R$ 520 mil para R$ 10 milhões.

O Apuiarés tem duas lojas em Fortaleza, nos bairros Olavo Oliveira e Jardim Guanabara. A rede figura na 798° posição do ranking nacional, 413 lugares acima do que no ano anterior.

Outro crescimento que se destacou foi do Super Vitória, com salto no faturamento de R$ 2,8 milhões para R$ 8,9 milhões - alta de 220%.

A rede Comercial Martri Alimentos também teve crescimento relevante: subiu o total de vendas em 66%, de R$ 33 milhões para R$ 54,8 milhões. Há lojas em diferentes bairros de Fortaleza, como Conjunto Ceará, Antônio Bezerra e Jardim Iracema.

Logo atrás está a rede Bom Preço, com alta de 60% no faturamento, que passou de R$ 720 mil para R$ 1,1 milhão. A empresa é de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará.

VEJA AS REDES DE SUPERMERCADOS CEARENSES QUE MAIS CRESCERAM EM FATURAMENTO

Mercantil Apuiarés Ltda. (1.827,1%): de R$ 520 mil para R$ 10 milhões Super Vitória Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios Ltda. (220,3%): de R$ 2,7 milhões para R$ 8,9 milhões Comercial Mar Tree de Alimentos Ltda. - ME (66,1%): de R$ 33 milhões para R$ 54,8 milhões. Comercial de Alimentos Bom Preço Ltda. (60,6%): de R$ 720 mil para R$ 1,15 milhão Supermercado Compre Certo Ltda. (23,7%): de R$ 139 milhões para R$ 172 milhões Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. - Rede São Luiz (20,3%): de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,6 bilhão Cabral Supermercado Ltda. (20,3%): de R$ 4.4 milhões para R$ 5,3 milhões Mercadinho Cantinho das Frutas Ltda. - ME (19,2%): de R$ 17,1 milhões para R$ 20,4 milhões. Supermercado Telefrango Ltda (18,3%): de R$ 130 milhões para R$ 154 milhões F.J. Feijó de Albuquerque (15,6%): de R$ 176 milhões para R$ 203 milhões

A Distribuidora de Alimentos Fartura S.A, das bandeiras Mercadão e Mercadinho São Luiz, é a única das grandes varejistas no ranking de maiores evoluções no faturamento.

A distribuidora é a maior rede do Ceará e ocupa a 53° posição do Brasil. Os dados do Ranking da Abras de 2025 são referentes aos faturamentos de 2024.

FORTALECIMENTO DE PEQUENAS REDES DE SUPERMERCADO

Para expandir o faturamento, as redes menores precisaram aprimorar a gestão de vendas, explica Christian Avesque, especialista em comércio e varejo e professor da Faculdade CDL.

É comum que as empresas invistam em mecanismos para analisar os comportamentos dos clientes e ofertar principalmente produtos da curva A de vendas, que têm alta demanda e alto valor de consumo. Além disso, adaptam o mix de produtos para o raio geográfico que atendem e oferecem itens locais.

“Também há uma preocupação muito grande com perdas e avarias. Trabalha-se muito com o estoque padrão, só comprar aquilo que realmente venda, faz separação do que está mais próximo a vencer. Há cerca de 10 anos, as perdas e avarias chegavam a 8%, e hoje varejistas mais eficientes trabalham com menos de 2%”, aponta Avesque.

Essas estratégias permitem que as pequenas redes varejistas sustentem preços competitivos, assim como os atacarejos, que exaltam a premissa de preços baixos todos os dias.