Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Secretaria dos Direitos Humanos lança cursos de inclusão digital para idosos; saiba mais

As capacitações acontecem em Sobral, Fortaleza, Crato e Viçosa do Ceará.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Idoso.
Legenda: A primeira turma tem início na próxima segunda-feira (23) em Sobral.
Foto: Divulgação Sedih.

A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), em parceria com o Senac Ceará, promove uma série de cursos de capacitação tecnológica em 2026, tendo como foco o público maior de 60 anos

O objetivo é promover inclusão digital como ferramenta de prevenção de violência financeira e ampliação da autonomia dos idosos. As formações acontecem nos municípios de Sobral, Fortaleza, Crato e Viçosa do Ceará, oferecendo aos participantes oportunidades de aprendizado para o uso seguro das ferramentas digitais. 

A primeira turma tem início na próxima segunda-feira (23) em Sobral, com 25 vagas para o curso ‘Smartphone Uso Eficiente e Seguro’, voltado ao aprendizado prático sobre o uso do celular e aplicativos que fazem parte do dia a dia. 

As inscrições devem ser feitas pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas (Coepi) da Sedih, pelo telefone (85) 98957-4255. 

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Empresa de engenharia abre seleção para trainees; veja detalhes

teaser image
Papo Carreira

Espelho da redação do Enem está disponível para consulta; veja como

Demais cursos

Ao longo do ano, ainda serão ofertados os cursos de ‘Segurança Digital’, ‘Dominando o Uso da Internet e suas Ferramentas’ e ‘Transformação Digital’. Cada turma contará com 25 vagas e as formações serão realizadas de segunda a sexta-feira.

A parceria entre Sedih e Senac Ceará focada na população idosa acontece desde 2025, quando foram realizadas nove formações nas áreas de iniciação tecnológica e artesanato, em Fortaleza. Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da iniciativa, com 400 vagas disponibilizadas nas turmas de tecnologia da informação, beneficiando pessoas idosas em diferentes municípios.

 

 

Assuntos Relacionados
Idoso.
Papo Carreira

Secretaria dos Direitos Humanos lança cursos de inclusão digital para idosos; saiba mais

As capacitações acontecem em Sobral, Fortaleza, Crato e Viçosa do Ceará.

Redação
Há 42 minutos
Trainees da Techint E&C.
Papo Carreira

Empresa de engenharia abre seleção para trainees; veja detalhes

Podem se candidatar graduados de até dois anos ou com conclusão prevista até julho de 2026

Redação
Há 1 hora
Redação.
Papo Carreira

Espelho da redação do Enem está disponível para consulta; veja como

O documento contêm a correção detalhada dos textos entregues pelos candidatos.

Redação
17 de Março de 2026
Carteira de trabalho.
Papo Carreira

Construtora oferece 25 vagas de emprego em Fortaleza

As oportunidades são para profissionais que atuam nas áreas de estrutura e acabamento.

Redação
16 de Março de 2026
Gabarito.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (16)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior

Redação
16 de Março de 2026
Site do CNPU
Papo Carreira

CNU 2025: classificação final será divulgada nesta segunda-feira (16)

O resultado final poderá ser conferido no Diário Oficial da União (DOU).

Redação
16 de Março de 2026
Banco Santander.
Papo Carreira

Santander abre vagas para assessores de investimentos no Ceará

Oportunidades estão distribuídas na Grande Fortaleza, Juazeiro do Norte, e Sobral.

Redação
13 de Março de 2026
Professor e alunos em sala de aula da rede estadual do Ceará.
Papo Carreira

Seduc-CE abre processo seletivo para formar banco de professores temporários

As inscrições começaram nessa terça-feira (10) e seguem até 6 de abril.

Redação
11 de Março de 2026
Imagem de uma mulher realizando uma prova para uma matéria sobre um edital para concurso de Guaiúba abre 26 vagas para Agentes Comunitários de Saúde.
Papo Carreira

Guaiúba tem concurso público com 26 vagas e salário de 3,2 mil para agente de saúde

Edital ainda conta com 87 vagas para cadastro reserva.

Redação
09 de Março de 2026
Imagem de candidato realizado concurso ou seleção pública.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
09 de Março de 2026
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Papo Carreira

Uece oferta mais de 2,2 mil vagas no vestibular 2026.2; saiba como participar

As inscrições estarão abertas para vagas em 10 municípios.

Redação
07 de Março de 2026
Vendedora entrega chave de moto para cliente.
Papo Carreira

Concessionária de motos oferece mais de 100 vagas de trabalho em Fortaleza e Caucaia; veja detalhes

Os candidatos deverão comparecer à loja matriz, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, neste sábado (7).

Redação
04 de Março de 2026
Foto da entrada de uma loja da Rede Assaí.
Papo Carreira

Assaí Atacadista abre 193 vagas de emprego em lojas no CE; saiba como se inscrever

Operador de loja e operador de caixa estão entre as principais oportunidades.

Redação
03 de Março de 2026
foto de prédio da Unilab Ceará.
Papo Carreira

Concurso da Unilab encerra inscrições nesta quinta-feira (5)

Oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico e superior.

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de celular em cima da mesa, com tela de fundo azul e nome
Papo Carreira

Inep lança sistema para certificado do Ensino Médio pelo Enem; veja passo a passo

Na nova ferramenta, os alunos podem obter o documento de forma mais rápida.

Redação
02 de Março de 2026
Fachada da Brisanet em Fortaleza.
Papo Carreira

Brisanet abre 55 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se candidatar

Durante o mês de março, a empresa irá promover seletivas presenciais.

Redação
02 de Março de 2026
Uma mão segura um smartphone em primeiro plano, exibindo a página do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com o site correspondente visível ao fundo em um monitor de computador. Imagem usada em matéria sobre a segunda chamada do programa.
Papo Carreira

Resultado da segunda chamada do Prouni é divulgado; confira

Lista de contemplados já está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
02 de Março de 2026
Dois recenseadores do IBGE, vestindo coletes e bonés azuis com o logotipo da instituição, caminham de costas por uma rua de terra em direção a uma área residencial. O cenário ao ar livre inclui árvores, flores coloridas ao fundo e o cotidiano de uma vila, capturando a essência do trabalho de campo estatístico.
Papo Carreira

Quando sai o gabarito do concurso do IBGE?

Certame é destinado ao preenchimento de mais de 9 mil vagas em todo o Brasil.

Redação
02 de Março de 2026
foto de caneta preta preenchendo gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
02 de Março de 2026
Mão escrevendo em prova.
Papo Carreira

Concurso do IBGE ocorre neste domingo no Ceará; veja salários

Candidatos concorrem a 9,5 mil vagas em todo o Brasil para cargos de agente e supervisor.

Redação
01 de Março de 2026