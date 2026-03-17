Secretaria dos Direitos Humanos lança cursos de inclusão digital para idosos; saiba mais

A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), em parceria com o Senac Ceará, promove uma série de cursos de capacitação tecnológica em 2026, tendo como foco o público maior de 60 anos.

O objetivo é promover inclusão digital como ferramenta de prevenção de violência financeira e ampliação da autonomia dos idosos. As formações acontecem nos municípios de Sobral, Fortaleza, Crato e Viçosa do Ceará, oferecendo aos participantes oportunidades de aprendizado para o uso seguro das ferramentas digitais.

A primeira turma tem início na próxima segunda-feira (23) em Sobral, com 25 vagas para o curso ‘Smartphone Uso Eficiente e Seguro’, voltado ao aprendizado prático sobre o uso do celular e aplicativos que fazem parte do dia a dia.

As inscrições devem ser feitas pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas (Coepi) da Sedih, pelo telefone (85) 98957-4255.

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Demais cursos

Ao longo do ano, ainda serão ofertados os cursos de ‘Segurança Digital’, ‘Dominando o Uso da Internet e suas Ferramentas’ e ‘Transformação Digital’. Cada turma contará com 25 vagas e as formações serão realizadas de segunda a sexta-feira.

A parceria entre Sedih e Senac Ceará focada na população idosa acontece desde 2025, quando foram realizadas nove formações nas áreas de iniciação tecnológica e artesanato, em Fortaleza. Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da iniciativa, com 400 vagas disponibilizadas nas turmas de tecnologia da informação, beneficiando pessoas idosas em diferentes municípios.