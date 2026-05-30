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Prefeitura de Araçás (BA) abre concursos públicos com 122 vagas e salários de até R$ 3,1 mil

Inscrições serão abertas nesta segunda-feira, 1º de junho.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Maio de 2026 - 14:20 (Atualizado às 14:25)
capa da noticia
Legenda: Concursos tem 122 vagas de contratação imediata.
Foto: EduLife Photos/Shutterstock.

A prefeitura do município de Araçás, na Bahia, publicou dois novos editais de concursos públicos. Os certames devem selecionar candidatos para oportunidades em níveis fundamental, médio e superior. 

Ao todo, são 122 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Os concursos serão organizados pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon).

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A grande maioria das vagas (114) são do primeiro concurso, destinado ao preenchimento de cargos em diferentes secretarias de Araçás: áreas administrativa, educação, saúde, assistência social, engenharia, transportes, agricultura, entre outras. 

Os salários chegam a R$ 3.100. As inscrições serão abertas na segunda-feira (1º) e estarão disponíveis até 13 de julho de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Selecon.

Concurso para Guarda Civil e Bombeiro Civil

O segundo concurso aberto oferece oito vagas imediatas para candidatos de nível médio, voltado para a Guarda Civil Municipal e Bombeiro Civil Municipal de Araçás. A remuneração inicial é de R$ 1.621.

Inscrições também são iniciadas no dia 1º de junho, mas terminam dia 9 de julho de 2026. Os candidatos podem se inscrever no mesmo site.

Serviço

Concursos públicos na Prefeitura de Araçás (BA)

  • Secretarias municipais

114 vagas + cadastro de reserva
Nível: fundamental, médio e superior
Salários: até R$ 3,1 mil
Inscrições: 1º de junho a 13 de julho de 2026
Site: www.selecon.org.br 

  • Guarda Civil e Bombeiro Civil Municipal

8 vagas
Nível: médio
Salário: R$ 1.621 (inicial)
Inscrições: 1º de junho a 9 de julho de 2026
Site: www.selecon.org.br

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