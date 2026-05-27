Restaurante promove mutirão de vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

O Parrileiro, restaurante especializado em carnes e churrasco, realizará um mutirão de emprego para preenchimento de vagas abertas nas suas unidades de Fortaleza.

As oportunidades são para os cargos de churrasqueiro, hostess, cozinheiro, ajudante de cozinha, cumim e auxiliar de cozinha, distribuídas entre os Parrileiro Aldeota, Parrileiro Sul (Cambeba) e Parrileiro Rio Mar.

O mutirão acontece no próximo dia 3 de junho, das 9h às 11h, no Restaurante Aldeota, que fica localizado na Rua Marcos Macêdo, nº 850. Antes de comparecer ao local, os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp de número (85) 99121-1627.

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Benefícios

Além da remuneração, os contratados terão acesso a vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico por adesão, vale-aniversário, day off (dia do aniversário), além de plantão psicológico. Para interessados em qualificação, a empresa ainda oferece convênio com a Universidade de Fortaleza.