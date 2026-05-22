Enem 2026: alunos do 3º ano da rede pública terão inscrição automática

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 tem uma série de novidades, conforme comunicado do Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta sexta-feira (22). A principal mudança é a inscrição automática para alunos do 3º ano da rede pública.

Apesar da automação, a pasta explicou que os estudantes devem acessar a Página do Participante para escolher local de provas, língua estrangeira e recursos de acessibilidade, se for o caso. O procedimento será realizado com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao MEC.

As inscrições para o exame começam na próxima segunda-feira (25), e seguem até 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante.

Mudanças relacionadas aos locais de provas também foram anunciadas. De acordo com o comunicado, o Inep estima aumentar para cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o exame em todo o país.

O edital completo está disponível no Diário Oficial da União. Confira aqui.

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INSCRIÇÕES E ISENÇÃO

O prazo de 25 de maio a 5 de junho também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame.

Para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 10 de junho.

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