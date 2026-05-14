Uece abre 600 vagas para cursos de especialização a distância; saiba como se inscrever

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abriu seleção para 600 vagas em quatro cursos de pós-graduação, na modalidade a distância, do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). As oportunidades são para especialização lato sensu, e as inscrições estarão disponíveis até o dia 12 de junho deste ano.

Para os interessados, o formulário de inscrição no processo seletivo está disponível no site da Secretaria de Apoio às Tecnologias Educacionais (Sate).

Segundo a Uece, as vagas são destinadas a portadores de diploma de graduação em qualquer área de conhecimento nas modalidades de licenciatura plena, bacharelado ou graduação tecnológica.

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Apesar de os cursos serem ofertados à distância, o edital da seleção para a formação aponta uma previsão para encontros presenciais obrigatórios, que devem acontecer nos polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Confira abaixo os quatro cursos disponíveis:

Alfabetização e Multiletramentos;

Ensino de Língua Portuguesa e Literatura;

Gestão Pedagógica da Escola Básica;

Gestão Pública – PNAP.

As vagas foram distribuídas de acordo com os polos de apoio presencial. Eles estão nos seguintes municípios cearenses: Abaiara, Acopiara, Ararendá, Banabuiú, Cariús, Cedro, Farias Brito, Fortim, Granjeiro, Ipaumirim, Ipaporanga, Itatira, Itatinga, Jaguaribara, Jaguaretama, Ocara, Palhano, Pereiro e Senador Pompeu.

Etapas do processo seletivo

A primeira etapa do processo seletivo será composta por uma prova de conhecimentos. Ela terá caráter eliminatório e classificatório.

Já a segunda, composta pela avaliação de títulos, será apenas de caráter classificatório. Conforme o edital, a prova objetiva online será aplicada no dia 22 de junho deste ano.

Para finalizar a inscrição na seleção, é necessário realizar o pagamento de uma taxa de R$ 100, anexando documentos, sempre em formato PDF, como um oficial com foto, CPF e ficha de avaliação de currículo.

O início das aulas dos cursos citados está previsto para 31 de julho de 2026. Por conta disso, o resultado final da seleção deve ser divulgado no dia 15 de julho.

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