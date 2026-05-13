Veja como consultar resultado do pedido de isenção do Enem 2026

Os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira (13).

Para saber se o pedido foi aceito ou negado, o candidato precisa acessar a página do participante e fazer login com a conta gov.br.

O período para entrar com recursos caso o pedido de isenção seja negado começa já neste dia 13, seguindo até o próximo dia 19 de maio.

As inscrições do Enem, que são obrigatórias mesmo com solicitação de isenção aceita, terão a data estabelecida em futuro edital do Inep.

Veja também PontoPoder Lula veta projeto de lei que reconhecia tempo de estágio como experiência profissional Papo Carreira Sisu+: entenda etapa complementar de seleção para ensino superior lançada pelo MEC

Quem tem direito à isenção da taxa de inscrição do Enem 2026?

Alguns critérios são estabelecidos pelo Inep e o MEC para ter direito à gratuidade na inscrição do Enem.

Para ter a isenção, é necessário se encaixar em algum dos perfis:

Ser estudante matriculado no 3º ano do Ensino Médio em uma escola pública no ano de realização do Enem;

Ter cursado todo o ensino médio em uma escola pública ou como bolsista integral em uma escola particular, tendo renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa;

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ser participante do programa Pé-de-Meia.

Confira calendário de isenção do Enem 2026

Resultado do pedido de isenção: 13 de maio

13 de maio Recursos em caso de pedido negado: de 13 a 19 de maio

de 13 a 19 de maio Resultado final dos recursos: 25 de maio

Caso o candidato tenha o pedido de recurso negado na data final dos resultados, ele terá que pagar a taxa para se inscrever no Enem 2026.