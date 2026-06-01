Petrobras abre inscrição para programa de estágio 2026; veja vagas

A Petrobras está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2026.1, com cerca de 150 vagas distribuídas por 12 estados do Brasil, incluindo o Ceará.

Para participar, o candidato deve estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas de nível superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

As vagas são para estudantes de: Administração, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia, Ciência de Dados, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia, Geofísica, Geologia, Jornalismo, Marketing, Oceanografia e Relações Públicas.

O programa oferta bolsa-auxílio de R$ 1.825, vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais. A Petrobras também oferecerá uma trilha de aprendizagem com cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.

O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o regime híbrido, a critério da Petrobras.

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Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (3) pelo site do Programa de Estágio. Os candidatos serão avaliados por prova objetiva on-line, aplicada imediatamente após a inscrição.

O processo seletivo reserva 30% das oportunidades exclusivamente para mulheres, 10% para pessoas com deficiência, e 30% para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.



