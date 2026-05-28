Como se inscrever para fiscalizar o Enem 2026? remuneração de até R$ 864

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou na quarta-feira (27) a chamada pública para quem quer fazer parte da Rede Nacional de Certificadores (RNC): responsáveis pela aplicação do Enem, da PND e do Enamed. As inscrições vão de 8 a 28 de junho.

Os interessados vão atuar na certificação dos procedimentos de logística operacional e na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A remuneração regular é de R$ 510 e a excepcional é de R$ 864 por dia de atuação.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial da RNC.

>>> Edital completo aqui.

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O interessado deverá informar:

O número do CPF e a data de nascimento, conforme constam na base da Receita Federal;

e a data de nascimento, conforme constam na base da Receita Federal; Endereço de e-mail único e válido e número de telefone fixo ou celular válido;

único e válido e número de telefone fixo ou celular válido; Até três municípios ou sub-regiões onde deseja atuar como certificador, conforme relação disponível no endereço: http://certificadores.inep.gov.br/;

onde deseja atuar como certificador, conforme relação disponível no endereço: http://certificadores.inep.gov.br/; Se possui ensino médio completo .

. Se está inscrito como participante no Enem, na PND e/ou no Enamed 2026; ciente de que o impedimento de atuação se aplica exclusivamente ao exame ou prova em que estiver inscrito.

2026; ciente de que o impedimento de atuação se aplica exclusivamente ao exame ou prova em que estiver inscrito. Que não possui cônjuge/companheiro ou parentes em linha reta , colateral ou por afinidade de até 3º grau inscritos no Enem, na PND e/ou no Enamed 2026;

, colateral ou por afinidade de até 3º grau inscritos no Enem, na PND e/ou no Enamed 2026; Que não tem vínculo com as atividades do processo logístico de elaboração, impressão, distribuição e aplicação do Enem, PND e Enamed 2026, nem com o processo de correção das redações ou provas discursivas;

de elaboração, impressão, distribuição e aplicação do Enem, PND e Enamed 2026, nem com o processo de correção das redações ou provas discursivas; Que é servidor público integrante do Poder Executivo Federal , regido pela Lei nº 8.112, de 1990, em efetivo exercício em órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional integrante do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec, ou docente das redes públicas de ensino estadual ou municipal em exercício da docência em 2026.

, regido pela Lei nº 8.112, de 1990, em efetivo exercício em órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional integrante do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec, ou docente das redes públicas de ensino estadual ou municipal em exercício da docência em 2026. O servidor público do Poder Executivo Federal e o docente da rede pública de ensino estadual e municipal deverão informar/declarar que não possuem débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União, conforme Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

VAGAS

Se a inscrição for aprovada, os interessados são convocados para realizar o curso de capacitação que poderá ser consultado por cada incrito na Página de Acompanhamento, no site oficial da RNC.

O Inep reserva-se a prerrogativa de convocar para o curso de capacitação a distância os inscritos confirmados no quantitativo de até três vezes a estimativa da demanda para cada município, conforme relação a ser divulgada no mesmo site.