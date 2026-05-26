Cenfor abre inscrições para cursos gratuitos de Operador de Drones e Produção de Cosméticos Naturais

O governo do Estado, por meio do programa qualifica+, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Operador de Drones para Agricultura Familiar e Meio Ambiente e Produção de Cosméticos Naturais.

As capacitações serão realizadas em Caucaia, em parceria com o Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor), com as aulas iniciando na próxima segunda-feira, dia 1º de junho.

O foco dos cursos é o desenvolvimento de habilidades práticas, ampliando assim as oportunidades de qualificação profissional, inclusão produtiva e geração de renda para a população.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Cenfor, na Rua Central, s/n, Araturi, em Caucaia. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Para ambos os cursos, é necessário ter a partir de 16 anos.

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Programação

O curso de Produção de Cosméticos Naturais irá capacitar os participantes na fabricação artesanal de produtos cosméticos a partir de matérias-primas naturais, além de abordar técnicas de higiene, segurança na produção e manuseio correto de utensílios e equipamentos.

A formação contará com carga horária de 50 horas e turmas nos turnos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h.

Já o curso de Operador de Drones para Agricultura Familiar e Meio Ambiente tem como objetivo preparar os alunos para o uso da tecnologia de drones aplicada ao monitoramento ambiental e às atividades agrícolas. A capacitação será presencial, gratuita e com emissão de certificado ao final.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (85) 3493-5696 – ramal 2 e (85) 99152-9602.