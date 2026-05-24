Concurso público em Jabuaribara oferta 11 vagas para níveis fundamental e médio

A Câmara Municipal de Jaguaribara, distante 219 quilômetros de Fortaleza, está com inscrições abertas para concurso público. No total, são disponibilizadas 11 vagas, com cargos que vão de auxiliar administrativo a zelador noturno.

O salário-base para a maioria dos ofícios é de R$ 1.621, com 40 horas semanais de trabalho. Os cargos de auxiliar administrativo e motorista, por sua vez, pagam R$ 1.750. O valor das inscrições varia entre R$ 70 e R$ 100, conforme o nível de escolaridade.

A instituição responsável pela realização do Concurso público será o Instituto Brasileiro de Pesquisa, Avaliação e Seleção de Pessoa (Inbrasp). As vagas, por sua vez, têm exigência tanto de Ensino Fundamental Completo quanto de Ensino Médio Completo.

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O certame consiste em uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 40 questões de múltipla escolha. A duração é de três horas, e tem como tema Conhecimentos Gerais e Específicos.

Confira, abaixo, a lista com todos os cargos oferecidos: