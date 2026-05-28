Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Supermercado abre processo seletivo com mais de 100 vagas no Eusébio; veja cargos

As oportunidades são para diferentes setores, como atendimento, cozinha e operacional.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Maio de 2026 - 10:24 (Atualizado às 10:25)
capa da noticia
Legenda: As vagas serão destinadas à nova loja do supermercado Pinheiro.
Foto: Divulgação.

O Supermercado Pinheiro abriu processo seletivo com mais de 100 vagas para diferentes setores do varejistas, com funções no atendimento, cozinha e operacional. 

As vagas serão destinadas à nova loja da empresa, que será inaugurada no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Veja lista de cargos disponíveis:

  • Operador(a) de Caixa
  • Atendente de Frios
  • Atendente de Gastronomia
  • Forneiro(a)
  • Auxiliar de Cozinha
  • Auxiliar de Limpeza
  • Sushiman
  • Repositor(a)
  • Agente de Prevenção de Perdas

Veja também

Imagem da notícia: Beach Park abre 235 vagas de trabalho temporário para a alta estação
Papo Carreira

Beach Park abre 235 vagas de trabalho temporário para a alta estação
Imagem da notícia: Inep abre inscrições para aplicadores do Enem com remuneração de até R$ 864
Papo Carreira

Inep abre inscrições para aplicadores do Enem com remuneração de até R$ 864

Inscrição

Interessados devem se candidatar cadastrando o currículo no site da empresa, na opção "Trabalhe Conosco"; ou enviando para o e-mail bancodetalentos@bvpinheiro.com.br, ou para o WhatsApp (85) 99239-8326

Entre os benefícios ofertados, estão: cesta básica, vale transporte e vale-alimentação, planos de saúde e odontológico, convênio com faculdades, plano de carreiras, desconto em compras, Wellhub, folga no aniversário, e DPEC - Participação nos Lucros. 

 

Assuntos Relacionados
Economia/emprego Municípios/eusébio

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Supermercado abre processo seletivo com mais de 100 vagas no Eusébio; veja cargos
Papo Carreira

Supermercado abre processo seletivo com mais de 100 vagas no Eusébio; veja cargos

As oportunidades são para diferentes setores, como atendimento, cozinha e operacional.

Redação

Há 8 minutos

Imagem da notícia Inep abre inscrições para aplicadores do Enem com remuneração de até R$ 864
Papo Carreira

Inep abre inscrições para aplicadores do Enem com remuneração de até R$ 864

A remuneração regular é de R$ 510,00 e a excepcional é de R$ 864,00 por dia de atuação.

Redação

Imagem da notícia Beach Park abre 235 vagas de trabalho temporário para a alta estação
Papo Carreira

Beach Park abre 235 vagas de trabalho temporário para a alta estação

Oportunidades não exigem formação específica nem experiência anterior

Redação

Imagem da notícia Empresa de internet abre vagas em dez municípios cearenses; veja cargo
Papo Carreira

Empresa de internet abre vagas em dez municípios cearenses; veja cargo

Interessados devem se candidatar até 7 de junho.

Redação

Imagem da notícia Restaurante promove mutirão de vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos
Papo Carreira

Restaurante promove mutirão de vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

Evento acontece no próximo dia 3 de junho, das 9h às 11h.

Redação

Imagem da notícia Cenfor abre inscrições para cursos gratuitos de Operador de Drones e Produção de Cosméticos Naturais
Papo Carreira

Cenfor abre inscrições para cursos gratuitos de Operador de Drones e Produção de Cosméticos Naturais

Capacitações fazem parte do Programa Qualifica+, iniciativa do Governo do Estado voltada à qualificação profissional e geração de renda.

Redação

Imagem da notícia Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (25)
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (25)

Há oportunidades para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação

Imagem da notícia Concurso público em Jaguaribara oferta 11 vagas para níveis fundamental e médio
Papo Carreira

Concurso público em Jaguaribara oferta 11 vagas para níveis fundamental e médio

Inscrições estão abertas até 14 de junho de 2026.

Redação

Imagem da notícia USP e Unesp mudam data de prova devido a choque de agenda com Enem
Papo Carreira

USP e Unesp mudam data de prova devido a choque de agenda com Enem

Veja novo cronograma dos exames.

Redação

Imagem da notícia Enem 2026: alunos do 3º ano da rede pública terão inscrição automática
Papo Carreira

Enem 2026: alunos do 3º ano da rede pública terão inscrição automática

As inscrições para o exame começam na próxima segunda-feira (25), e seguem até 5 de junho.

Bergson Araujo Costa

1

2 3 4 5