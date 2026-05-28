Supermercado abre processo seletivo com mais de 100 vagas no Eusébio; veja cargos

O Supermercado Pinheiro abriu processo seletivo com mais de 100 vagas para diferentes setores do varejistas, com funções no atendimento, cozinha e operacional.

As vagas serão destinadas à nova loja da empresa, que será inaugurada no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Veja lista de cargos disponíveis:

Operador(a) de Caixa

Atendente de Frios

Atendente de Gastronomia

Forneiro(a)

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Limpeza

Sushiman

Repositor(a)

Agente de Prevenção de Perdas

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Inscrição

Interessados devem se candidatar cadastrando o currículo no site da empresa, na opção "Trabalhe Conosco"; ou enviando para o e-mail bancodetalentos@bvpinheiro.com.br, ou para o WhatsApp (85) 99239-8326.

Entre os benefícios ofertados, estão: cesta básica, vale transporte e vale-alimentação, planos de saúde e odontológico, convênio com faculdades, plano de carreiras, desconto em compras, Wellhub, folga no aniversário, e DPEC - Participação nos Lucros.