Prefeitura de Altos, no PI, abre concurso público com 843 vagas e salários de até R$ 6 mil

A Prefeitura dos Altos, no interior do Piauí, abriu inscrição de concurso público 843 vagas imediatas mais cadastro de reserva, para 77 cargos efetivos na administração municipal.

Do total de vagas, 152 são para cargos de nível fundamental, 221 para nível médio e técnico, e 61 para nível superior. O certame ainda oferta 409 vagas para o magistério.

A remuneração varia entre R$1.621,00 a R$ 6.120,83, a depender do cargo selecionado.

O edital reserva 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), e 30% para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.

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Como se inscrever?

As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de julho, pelo site do Instituto Igeduc, responsável pelo processo seletivo. A taxa de inscrição varia entre R$90,00 e R$150,00.

As provas objetivas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de agosto. Candidatos de nível superior também passarão por avaliação de títulos.