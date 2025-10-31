Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.

Negócios

Transnordestina recebe autorização para transportar cargas entre Piauí e Ceará

Operação da ferrovia será inicialmente em regime de testes, com capacidade reduzida

Luciano Rodrigues 13 de Outubro de 2025
Vista de um parque eólico da empresa Casa dos Ventos

Negócios

Após adquirir ativo de R$ 100 milhões no Ceará, Casa dos Ventos mira em projetos de mais 3 estados

Empresa busca compor rede para abastecimento de data center

Paloma Vargas 18 de Agosto de 2025
Foto que contém locomotiva da TLSA

Negócios

Últimos trechos da Transnordestina no Ceará serão contratados até outubro; veja cidades

É o mesmo mês em que a ferrovia começa a operação no transporte de grãos entre o interior do Piauí e o Ceará

Luciano Rodrigues 05 de Agosto de 2025
Foto que contém trabalhadores e máquinas em obras de construção da Ferrovia Transnordestina em Iguatu, no interior do Ceará

Negócios

Transnordestina começa a transportar grãos entre interior do Piauí e Iguatu em outubro

Ferrovia está em construção no interior do Nordeste brasileiro há quase 20 anos

Luciano Rodrigues 18 de Julho de 2025
vídeo mostra funcionário de escola tentando arrastar estudante de ônibus no Piauí

Piauí

Servidor de escola pública é flagrado tentando arrastar estudante de ônibus no Piauí

Funcionário foi afastado das funções

Redação 17 de Julho de 2025
Coletiva de imprensa da Polícia Civil

Segurança

Grupo suspeito de lavar dinheiro para o Comando Vermelho é preso no CE com R$ 1,5 milhão em cheques

Foram presas quatro pessoas por mandados de prisão e uma em flagrante

Luana Severo e Messias Borges 15 de Julho de 2025
imagem mostra avião da latam taxiando no aeroporto de fortaleza

Opinião

Como a aviação regional pode aprender com o caso Parnaíba de atração de voos

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 12 de Julho de 2025
Foto que contém obras da ferrovia Transnordestina no interior do Ceará

Negócios

Transnordestina recebeu menos da metade do recurso público previsto para 2025

Concessionária da obra tem previsão de que mais de R$ 1,8 bilhão chegue aos cofres neste ano

Luciano Rodrigues 05 de Julho de 2025
Foto que contém locomotiva antiga da FTL, nas cores amarela e grená

Negócios

FTL quer devolver 3 mil km de malha no Nordeste para manter ferrovia entre Fortaleza e São Luís

O Diário do Nordeste fez uma entrevista exclusiva com o presidente da empresa responsável pelo trecho

Luciano Rodrigues 04 de Julho de 2025
Trabalhadores durante a obra

Negócios

Transnordestina deve ganhar pelo menos cinco portos secos; veja locais e como funciona

Ferrovia terá infraestruturas adaptadas para grande volume de cargas variadas no interior do Nordeste

Luciano Rodrigues 30 de Junho de 2025
