Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos

A Polícia Civil do Estado do Piauí (PC-PI) está com inscrições abertas de concurso público de nível superior com 180 vagas imediatas e mais 180 para cadastro de reserva.

Do total de oportunidades, 30 são para o cargo de delegado, 150 para oficial de investigação, 10 para perito criminal, nove para perito médico-legista e uma para perito odontologista.

As remunerações iniciais variam entre R$ 7.210,48 e R$ 20.601,38.

>> Veja edital Nº 1/2025

>> Veja edital Nº 2/2025

Inscrições

Interessados podem se inscrever até o dia 18 de novembro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pelo certame.

Das vagas ofertadas, 25% são reservadas a pessoas autodeclaradas pretas e pardas, e 10% para pessoas com deficiência (PcDs).

O concurso terá duas fases, sendo a primeira constituída por sete etapas e a segunda composta pelo curso de formação. As provas objetivas e discursiva serão aplicadas para todos os cargos no dia 25 de janeiro de 2026, na cidade de Teresina.