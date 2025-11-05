Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos
São ofertadas 180 vagas imediatas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas.
A Polícia Civil do Estado do Piauí (PC-PI) está com inscrições abertas de concurso público de nível superior com 180 vagas imediatas e mais 180 para cadastro de reserva.
Do total de oportunidades, 30 são para o cargo de delegado, 150 para oficial de investigação, 10 para perito criminal, nove para perito médico-legista e uma para perito odontologista.
As remunerações iniciais variam entre R$ 7.210,48 e R$ 20.601,38.
Inscrições
Interessados podem se inscrever até o dia 18 de novembro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pelo certame.
Das vagas ofertadas, 25% são reservadas a pessoas autodeclaradas pretas e pardas, e 10% para pessoas com deficiência (PcDs).
O concurso terá duas fases, sendo a primeira constituída por sete etapas e a segunda composta pelo curso de formação. As provas objetivas e discursiva serão aplicadas para todos os cargos no dia 25 de janeiro de 2026, na cidade de Teresina.