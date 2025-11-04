Instituto Centec abre mais de 2,9 mil vagas em cursos gratuitos; veja detalhes

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), por meio do Instituto Centec, está com inscrições abertas para mais de 2,9 mil vagas de cursos profissionalizantes gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) durante o mês de novembro.

Entre os cursos ofertados, estão: Design de Sobrancelhas, Bolos Decorados, Elaboração de Pratos e Sobremesas Natalina, Fundamentos em Energias Renováveis e Marketing Digital e E-Commerce. As aulas estão disponíveis nas modalidades presencial e online, com turmas iniciando a cada semana na Rede de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT).

A carga horária varia entre 40 e 160 horas, oferecendo formação com foco em teoria e prática, adequados para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo.

Quem pode participar?

As capacitações são voltadas, prioritariamente, para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para participar, o candidato deve morar no Ceará, ter a partir de 16 anos e atender aos requisitos de escolaridade e os específicos de cada curso.

Para os cursos online, a inscrição deve ser feita na plataforma Centec Academy. Por meio do portal, os interessados podem consultar a lista completa de cursos disponíveis, assim como carga horária, requisitos e locais de realização.

Já as inscrições para os cursos presenciais devem ser feitas diretamente na sede dos CVTs que oferecem as turmas.