Veja concursos públicos com inscrições abertas em novembro de 2025

O mês de novembro começa com diversas oportunidades para aqueles que sonham com uma vaga no serviço público ou mesmo melhores oportunidades de carreira profissional. As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino e em diferentes estados do Brasil.

As remunerações podem chegar a R$ 11,5 mil.

Veja também Papo Carreira Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (3) Papo Carreira Prefeitura de Icapuí divulga seleção de professores e gestores escolares; veja editais

Veja as oportunidades de concursos abertos em novembro

CPU-PE

O Governo de Pernambuco está com inscrições abertas da primeira edição do Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE), com 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais, contemplando cargos de níveis médio e superior.

A remuneração inicial varia de R$ 2.189,17 a R$ 11.359,85, a depender do cargo escolhido.

O certame reserva 25% das vagas para candidatos pretos e pardos, 3% para candidatos indígenas e 2% para quilombolas. Além disso, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs).

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de novembro, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelo certame.

>>> Confira o edital

Prefeitura de Maranguape

A Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, está com inscrições abertas de concurso público com 335 vagas. As oportunidades são distribuídas para professores e psicopedagogos, com salários chegando a R$ 4.885,64.

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam, que é banca organizadora, até o dia 17 de novembro. As provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026.

>>> Confira o edital

Prefeitura de Icapuí

A Prefeitura de Icapuí, no Litoral Leste do Ceará, divulgou dois editais de seleção pública para ocupação de cargos na Secretaria Municipal de Educação. São ofertadas 303 vagas, sendo 52 imediatas e 251 para cadastro de reserva.

O primeiro edital é destinado à seleção de professores de diversas áreas, e o segundo para gestores escolares. As remunerações iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 5 mil.

O período de inscrição começa nesta segunda-feira (3) e seguirá até 24 de novembro, pelo site da Fundação Cetrede. A primeira etapa do processo seletivo será feita com provas objetivas para todos os cargos, que serão aplicadas nos dias 14 e 21 de dezembro.

>>> Confira o Edital Nº 01/2025

>>> Confira o Edital Nº 02/2025

TJ-MS

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) abriu concurso público com 360 vagas de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de analista judiciário (área-fim) e técnico de nível superior (enfermeiro). Os salários iniciais podem chegar a R$ 10,6 mil.

As inscrições estão abertas e seguem até 27 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas devem ser aplicadas no dia 25 de janeiro de 2026.

>>> Confira o edital

PMMG

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) publicou edital de concurso público com 60 vagas para o cargo de Oficial, com salário inicial de R$ 11.547,07 (2º Tenente).

O cargo exige nível superior em Direito, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo na categoria B, e os candidatos precisam ter idade entre 18 e 31 anos na data de inscrição.

As inscrições deverão ser feitas no período de 18 de novembro a 18 de dezembro, pelo site da PMMG. As provas serão aplicadas em 18 de janeiro de 2026.

>>> Confira o edital