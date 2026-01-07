Conselho de Contabilidade prorroga inscrição de concurso com 146 vagas no Ceará

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) prorrogou o período de inscrição de concurso público, que oferta 146 vagas imediatas, além do cadastro de reserva.

O prazo inicial encerraria nesta quinta-feira (8), mas agora os interessados têm até as 16h do dia 22 de janeiro para se candidatar.

A data das provas também foi alterada para o dia 8 de março. Antes, as avaliações estavam marcadas para o dia 1º do mesmo mês.

Cargos e remunerações

Os cargos ofertados no certame são:

Auxiliar Administrativo (nível médio); Contador (nível superior); Fiscal Contador (nível superior).

Há reserva de 25% das vagas para pessoas negras, 3% para povos indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

As remunerações iniciais variam de R$ 2.824,81 a R$ 5.762,31, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os aprovados ainda terão benefícios como incentivo instrucional, plano de saúde, vale-alimentação e abono anual por capacitação.

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil Papo Carreira Empresa de internet faz seleção com 36 vagas em Fortaleza

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 54, que deve ser paga até as 20h do dia 23 de janeiro.

O concurso será composto por provas objetivas e discursivas para todos os cargos, que serão aplicadas na cidade de Fortaleza.