Conselho de Contabilidade prorroga inscrição de concurso com 146 vagas no Ceará
Interessados podem se candidatar até o dia 22 de janeiro.
O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) prorrogou o período de inscrição de concurso público, que oferta 146 vagas imediatas, além do cadastro de reserva.
O prazo inicial encerraria nesta quinta-feira (8), mas agora os interessados têm até as 16h do dia 22 de janeiro para se candidatar.
A data das provas também foi alterada para o dia 8 de março. Antes, as avaliações estavam marcadas para o dia 1º do mesmo mês.
Cargos e remunerações
Os cargos ofertados no certame são:
- Auxiliar Administrativo (nível médio);
- Contador (nível superior);
- Fiscal Contador (nível superior).
Há reserva de 25% das vagas para pessoas negras, 3% para povos indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.
As remunerações iniciais variam de R$ 2.824,81 a R$ 5.762,31, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os aprovados ainda terão benefícios como incentivo instrucional, plano de saúde, vale-alimentação e abono anual por capacitação.
Veja também
Como se inscrever?
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 54, que deve ser paga até as 20h do dia 23 de janeiro.
O concurso será composto por provas objetivas e discursivas para todos os cargos, que serão aplicadas na cidade de Fortaleza.