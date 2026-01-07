Empresa de internet faz seleção com 36 vagas em Fortaleza

A Brisanet realizará um novo processo seletivo presencial em Fortaleza visando preencher 36 vagas para o cargo de promotor de vendas. A ação acontece nessa quinta-feira (8) no Sine IDT do Centro, em dois horários, às 8h30 e às 13h30.

Para participar, é necessário ter a partir de 18 anos e levar o currículo impresso em um dos horários disponíveis. A equipe de Recrutamento e Seleção da Brisanet estará presente para orientar os candidatos e dar mais informações sobre a empresa.

Veja também Papo Carreira Ebserh abre inscrições de concurso com salários de até R$ 19,1 mil Papo Carreira Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil

Benefícios

Segundo a Brisanet, o salário oferecido é compatível com o mercado, e os selecionados ainda terão um pacote de benefícios com vale-alimentação (cartão Ifood), plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, auxílio para dependentes com deficiência, entre outros.

Serviço

Ação de Empregabilidade da Brisanet

Data: quinta-feira (8)

Horários: 8h30 e 13h30

Local: Sine/IDT (Rua da Assunção, 699, Centro, Fortaleza)