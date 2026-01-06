Ebserh abre inscrições de concurso com salários de até R$ 19,1 mil

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com inscrições abertas de concurso público com 152 vagas para o cargo de médico em diversas especialidades, além da formação de cadastro de reserva.

Os selecionados irão atuar nos hospitais universitários federais administrados pela estatal em todo o País.

As vagas estão distribuídas em 96 especialidades médicas, entre elas: cirurgia geral; ginecologia e obstetrícia; pediatria; anestesiologia; cardiologia; clínica médica e oncologia.

Os salários iniciais variam de R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31, a depender da jornada de trabalho especificada na vaga, que pode ser de 24h ou 40h semanais.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 30 de janeiro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 180, que deve ser paga até 2 de fevereiro.

Podem solicitar isenção de pagamento inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O prazo termina nesta quarta-feira (7).

O certame reserva 25% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos), 10% para pessoas com deficiência (PcD), 3% para candidatos indígenas, e 2% para candidatos quilombolas.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de março em 42 municípios de todos os estados brasileiros. Os inscritos também serão avaliados por prova de títulos e pela análise de experiência profissional.