Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

O governo de Pernambuco reabriu as inscrições da primeira edição do Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE), após promover ajustes para a inclusão de cotas raciais. O novo edital do certame foi publicado nesta quinta-feira (30).

Segundo o documento retificado, o certame reserva 25% das vagas para candidatos pretos e pardos, 3% para candidatos indígenas, e 2% para quilombolas. Além disso, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

O concurso oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais, contemplando cargos de níveis médio e superior, e organizados no edital em três blocos.

A remuneração inicial varia de R$ 2.189,17 a R$ 11.359,85, a depender do cargo escolhido.

>> Veja edital retificado

Inscrições

As inscrições foram reabertas nesta quinta e podem ser feitas até o dia 28 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 190,00. Candidatos aplicáveis podem solicitar isenção da taxa até a próxima segunda-feira (3).

Conforme o edital, podem solicitar isenção do pagamento:

Inscritos no CadÚnico;

Membros de família de baixa renda;

Pessoas com deficiência;

Doadoras de leite materno;

Doadores regulares de sangue/medula óssea;

Doadores de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco;

Concludentes do ensino médio ou técnico da rede pública de ensino.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas nos dias 18 e 25 de janeiro.