Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.
Legenda: As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de novembro.
Foto: Shutterstock / Smolaw.

O governo de Pernambuco reabriu as inscrições da primeira edição do Concurso Público Unificado do Estado (CPU-PE), após promover ajustes para a inclusão de cotas raciais. O novo edital do certame foi publicado nesta quinta-feira (30). 

Segundo o documento retificado, o certame reserva 25% das vagas para candidatos pretos e pardos, 3% para candidatos indígenas, e 2% para quilombolas. Além disso, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PcD). 

O concurso oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais, contemplando cargos de níveis médio e superior, e organizados no edital em três blocos. 

A remuneração inicial varia de R$ 2.189,17 a R$ 11.359,85, a depender do cargo escolhido. 

>> Veja edital retificado

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos em novembro; veja lista

teaser image
Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

Inscrições

As inscrições foram reabertas nesta quinta e podem ser feitas até o dia 28 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 190,00. Candidatos aplicáveis podem solicitar isenção da taxa até a próxima segunda-feira (3). 

Conforme o edital, podem solicitar isenção do pagamento

  • Inscritos no CadÚnico;
  • Membros de família de baixa renda;
  • Pessoas com deficiência;
  • Doadoras de leite materno;
  • Doadores regulares de sangue/medula óssea;
  • Doadores de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco;
  • Concludentes do ensino médio ou técnico da rede pública de ensino.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas nos dias 18 e 25 de janeiro. 

Assuntos Relacionados
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.
Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra
Há 55 minutos
Imagem do cantor Toinho Horta toocando guitarra e sorrindo.
Papo Carreira

Vila das Artes abre 60 vagas para workshop com Toninho Horta

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 5 de novembro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de pessoa trabalhando em um computador ilustra matéria sobre programa de estágio.
Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem ilustra matéria sobre cursos da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos em novembro; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (1º).

Redação
29 de Outubro de 2025
Professores caminham em direção a local de prova do PND.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O prazo para interposição de recursos começa nesta terça e segue até quarta-feira (29).

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.
Papo Carreira

PND 2025: veja quando sai gabarito preliminar

Provas foram realizadas neste domingo (26) em todo o País.

Redação
27 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (27)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação
27 de Outubro de 2025
Na imagem, pessoas estão sentadas em uma sala de aula anotando em cadernos
Papo Carreira

Prova Nacional Docente tem mais de 1 milhão de inscrições

As provas serão aplicadas às 13h30 deste domingo (26), com abertura dos portões ao meio-dia.

Redação
25 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concurso público tem 335 vagas para área da educação em Maranguape; veja edital

Os salários chegam a R$ 4.885,64.

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Papo Carreira

Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.

Redação
24 de Outubro de 2025
Fachada do Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó.
Papo Carreira

Edital com 692 vagas para Colégios Militares do Ceará é publicado; confira

Vagas são para instituições em Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Matheus Facundo
24 de Outubro de 2025
Duas adolescentes sentadas lado a lado seguram celulares abertos no aplicativo do TikTok. Elas estão sentadas em um sofá azul. Não é possível ver seus rostos.
Papo Carreira

TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.

Redação
23 de Outubro de 2025
Tela de computador aberta na 'Página do Participante' no site do Inep
Papo Carreira

Inep divulga cartão com local de prova do Enem 2025; veja como consultar

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Redação
23 de Outubro de 2025
Fachada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
Papo Carreira

TJ-MS anuncia concurso com 360 vagas de cadastro de reserva; salário inicial é de R$ 10,6 mil

As inscrições serão abertas no próximo dia 29 e seguirão até novembro.

Redação
23 de Outubro de 2025
Imagem de estudantes ilustra matéria sobre inscrições de vagas remanescentes do Fies
Papo Carreira

Fies 2025.2: Inscrições para vagas remanescentes começam nesta quinta (23)

Estudantes têm até o próximo dia 30 para inscrição no processo seletivo

Renato Bezerra
23 de Outubro de 2025
Imagem mostra profissional de telemarketing
Papo Carreira

Vivo abre 120 vagas para PcD em Fortaleza e outras três capitais; veja cargos

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo

Redação
21 de Outubro de 2025
Restaurante Vignoli, que tem vagas em diversos cargos em Fortaleza, por dentro
Papo Carreira

Grupo de restaurantes abre mais de 40 vagas de emprego em Fortaleza

Oportunidades estão disponíveis em diferentes unidades

Redação
21 de Outubro de 2025
Gabarito de prova
Papo Carreira

Prefeitura de Martinópole abre inscrição de concurso com 114 vagas

Remunerações podem chegar a R$ 4.236,00

Redação
21 de Outubro de 2025
Imagem mostra médicos reunidos
Papo Carreira

Enamed 2025: veja quando sai o gabarito preliminar

Nota do exame pode ser usada para ingresso em programas de residência médica

Redação e Agência Brasil
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra close-up em carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Papo Carreira

OAB: sai gabarito preliminar da 2ª fase do 44º Exame de Ordem

Cadernos de provas e padrões de respostas preliminar foram publicados

Carol Melo
20 de Outubro de 2025