Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

A DM, empresa de soluções financeiros especializada em gestão de crédito, abriu inscrição para o Programa de Estágio 2026, com aproximadamente 20 vagas distribuídas em São José dos Campos, em São Paulo; e Fortaleza, no Ceará. As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (31), pela página do programa de estágio na plataforma Gupy. Os candidatos poderão prospectar oportunidades nas seguintes áreas:

Comercial Planejamento;

Políticas de Crédito;

Ciência de Dados;

Governança de Crédito;

Planejamento Financeiro;

Controles Internos e Risco Operacional (Jurídico e Compliance);

Engenharia de Dados;

Inteligência Artificial;

Segurança da Informação;

Experiência Operacional;

Planejamento (Operações);

Qualidade de Software;

Segurança do Trabalho (SESMT);

Experiência do Cliente (CX).

Veja também Papo Carreira Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025 Papo Carreira Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Requisitos

Podem se candidatar estudantes da graduação com conclusão prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2028. É preciso ainda ser morador de São José dos Campos, Fortaleza, ou cidades próximas para se deslocar até três vezes na semana. Os selecionados serão admitidos em fevereiro de 2026.

Segundo a DM, os benefícios incluem convênio médico e odontológico, Cartão Caju, Wellhub, auxílio home office, cartão de crédito Visa, programa de incentivo aos estudos e descontos em parceiros para serviços como aulas de dança, SPA, hotéis, restaurantes e universidades.