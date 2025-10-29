Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza
As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.
A DM, empresa de soluções financeiros especializada em gestão de crédito, abriu inscrição para o Programa de Estágio 2026, com aproximadamente 20 vagas distribuídas em São José dos Campos, em São Paulo; e Fortaleza, no Ceará. As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.
As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (31), pela página do programa de estágio na plataforma Gupy. Os candidatos poderão prospectar oportunidades nas seguintes áreas:
- Comercial Planejamento;
- Políticas de Crédito;
- Ciência de Dados;
- Governança de Crédito;
- Planejamento Financeiro;
- Controles Internos e Risco Operacional (Jurídico e Compliance);
- Engenharia de Dados;
- Inteligência Artificial;
- Segurança da Informação;
- Experiência Operacional;
- Planejamento (Operações);
- Qualidade de Software;
- Segurança do Trabalho (SESMT);
- Experiência do Cliente (CX).
Requisitos
Podem se candidatar estudantes da graduação com conclusão prevista entre julho de 2027 e dezembro de 2028. É preciso ainda ser morador de São José dos Campos, Fortaleza, ou cidades próximas para se deslocar até três vezes na semana. Os selecionados serão admitidos em fevereiro de 2026.
Segundo a DM, os benefícios incluem convênio médico e odontológico, Cartão Caju, Wellhub, auxílio home office, cartão de crédito Visa, programa de incentivo aos estudos e descontos em parceiros para serviços como aulas de dança, SPA, hotéis, restaurantes e universidades.