Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (28), as versões preliminares do gabarito da Prova Nacional Docente (PND), conhecido como o "Enem dos Professores".

Estão disponíveis os gabaritos das questões objetivas e o padrão de resposta da questão discursiva.

>>> Confira os gabaritos preliminares

Segundo o Inep, o prazo para interposição de recursos será de dois dias: entre esta terça e a quarta-feira (29). Os recursos devem ser feitos no Sistema PND.

Os resultados dos pleitos devem ser publicados no dia 10 de novembro. Já a versão final do gabarito será revelada no dia seguinte, 11 de novembro.

>>> Acesse o sistema para interposição de recursos

O resultado final da PND será divulgado no dia 10 de dezembro.

Veja também Papo Carreira PND: Ceará lidera número de inscritos na região Nordeste Papo Carreira PND 2025: Veja as áreas de licenciatura com mais inscritos

O que é a PND?

A PND foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores dos cursos de licenciatura. Além disso, a prova objetiva ajudar estados e municípios a selecionarem profissionais para as suas redes.

A avaliação compõe o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ainda ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica.