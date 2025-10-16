PND 2025: Veja as áreas de licenciatura com mais inscritos

A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) teve 1.086.914 inscrições confirmadas, segundo o O Ministério da Educação (MEC).

Entre as 17 áreas de licenciatura avaliadas, somente a de Pedagogia concentrou 51,58% do total de inscrições, o que corresponde a cerca de 560 mil participantes.

A área de Letras/Português ficou em segundo lugar, com 73 mil inscritos, seguida por Matemática (72 mil) e Educação Física (65 mil).

As 17 áreas avaliadas são:

Artes visuais; Ciências biológicas; Ciências sociais; Computação; Educação física; Filosofia; Física; Geografia; História; Letras (inglês); Letras (português); Letras (português e espanhol); Letras (português e inglês); Matemática; Música; Pedagogia; Química.

O QUE É A PND?

A PND integra o programa Mais Professores para o Brasil e será aplicada anualmente, buscando melhorar a qualidade da formação de professores e estimular concursos públicos na área da educação.

Criada pelo Governo Federal, a PND é um exame nacional que busca selecionar professores da educação básica para atuação nas redes públicas de ensino. No total, 1.508 municípios de 22 estados adotarão o resultado da prova como etapa de admissão ao magistério público.

Conhecida como "Enem dos professores", a prova não irá substituir concursos públicos, mas funcionará como uma etapa nacional unificada de seleção.

CEARÁ LIDERA NÚMERO DE INSCRITOS NO NORDESTE

O Ceará é o estado da região Nordeste com o maior número de inscritos na PND 2025, com 55.584 docentes. O dado foi divulgado nessa quarta-feira (15), Dia do Professor, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ainda na Região Nordeste, a Bahia também se destacou, com 55.320 inscritos. O estado de Pernambuco foi o terceiro maior, com 46.452 participantes.

Nacionalmente, o estado com o maior número de inscrições foi São Paulo, com 253.895 candidatos. Logo atrás estão os estados de Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230).

LOCAIS DE PROVA

O Inep, responsável pela realização da PND, aplicará a prova em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. As informações são da Agência Brasil.

O Cartão de Confirmação de Inscrição do exame foi disponibilizado na quarta-feira aos inscritos, contendo as seguintes informações:

Local de prova

Número de inscrição

Data da prova

Horários da prova

Indicação de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social (caso tenha sido solicitado)

Para acessar essas informações, o candidato deve entrar no site pnd.inep.gov.br/pnd e fazer login com a conta Gov.br. O documento não é obrigatório para a entrada no local de prova, mas o Inep recomenda que os inscritos levem o cartão impresso no dia da prova.

COMO SERÁ REALIZADA A PROVA

A PND será aplicada nesse domingo, 26 de outubro. Os portões de acesso aos locais de aplicação do exame serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília.

A avaliação terá duração de 5h30, com início às 13h30 e término às 19h. A prova será dividida em duas partes:

Formação Geral Docente (FGD) – comum a todas as áreas, com 30 questões de múltipla escolha sobre situações-problema e conteúdos pedagógicos transversais;

Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso ligados à área de formação do candidato.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.