PND 2025: Veja as áreas de licenciatura com mais inscritos
A área de pedagogia concentrou 51,58% do total de inscrições
A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) teve 1.086.914 inscrições confirmadas, segundo o O Ministério da Educação (MEC).
Entre as 17 áreas de licenciatura avaliadas, somente a de Pedagogia concentrou 51,58% do total de inscrições, o que corresponde a cerca de 560 mil participantes.
A área de Letras/Português ficou em segundo lugar, com 73 mil inscritos, seguida por Matemática (72 mil) e Educação Física (65 mil).
As 17 áreas avaliadas são:
- Artes visuais;
- Ciências biológicas;
- Ciências sociais;
- Computação;
- Educação física;
- Filosofia;
- Física;
- Geografia;
- História;
- Letras (inglês);
- Letras (português);
- Letras (português e espanhol);
- Letras (português e inglês);
- Matemática;
- Música;
- Pedagogia;
- Química.
O QUE É A PND?
A PND integra o programa Mais Professores para o Brasil e será aplicada anualmente, buscando melhorar a qualidade da formação de professores e estimular concursos públicos na área da educação.
Criada pelo Governo Federal, a PND é um exame nacional que busca selecionar professores da educação básica para atuação nas redes públicas de ensino. No total, 1.508 municípios de 22 estados adotarão o resultado da prova como etapa de admissão ao magistério público.
Veja também
Conhecida como "Enem dos professores", a prova não irá substituir concursos públicos, mas funcionará como uma etapa nacional unificada de seleção.
CEARÁ LIDERA NÚMERO DE INSCRITOS NO NORDESTE
O Ceará é o estado da região Nordeste com o maior número de inscritos na PND 2025, com 55.584 docentes. O dado foi divulgado nessa quarta-feira (15), Dia do Professor, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Ainda na Região Nordeste, a Bahia também se destacou, com 55.320 inscritos. O estado de Pernambuco foi o terceiro maior, com 46.452 participantes.
Nacionalmente, o estado com o maior número de inscrições foi São Paulo, com 253.895 candidatos. Logo atrás estão os estados de Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230).
LOCAIS DE PROVA
O Inep, responsável pela realização da PND, aplicará a prova em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. As informações são da Agência Brasil.
O Cartão de Confirmação de Inscrição do exame foi disponibilizado na quarta-feira aos inscritos, contendo as seguintes informações:
- Local de prova
- Número de inscrição
- Data da prova
- Horários da prova
- Indicação de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social (caso tenha sido solicitado)
Para acessar essas informações, o candidato deve entrar no site pnd.inep.gov.br/pnd e fazer login com a conta Gov.br. O documento não é obrigatório para a entrada no local de prova, mas o Inep recomenda que os inscritos levem o cartão impresso no dia da prova.
COMO SERÁ REALIZADA A PROVA
A PND será aplicada nesse domingo, 26 de outubro. Os portões de acesso aos locais de aplicação do exame serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília.
A avaliação terá duração de 5h30, com início às 13h30 e término às 19h. A prova será dividida em duas partes:
- Formação Geral Docente (FGD) – comum a todas as áreas, com 30 questões de múltipla escolha sobre situações-problema e conteúdos pedagógicos transversais;
- Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso ligados à área de formação do candidato.
*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.