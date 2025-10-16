Diário do Nordeste
PND 2025: Veja as áreas de licenciatura com mais inscritos

A área de pedagogia concentrou 51,58% do total de inscrições

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 13:59)
Papo Carreira
Turma de estudantes em sala de aula ativando suas mãos para responder uma pergunta do professor, simbolizando participação e aprendizado.
Legenda: O Ceará é o estado da região Nordeste com o maior número de inscritos na PND 2025.
Foto: Shutterstock/Carlos Barquero.

A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) teve 1.086.914 inscrições confirmadas, segundo o O Ministério da Educação (MEC). 

Entre as 17 áreas de licenciatura avaliadas, somente a de Pedagogia concentrou 51,58% do total de inscrições, o que corresponde a cerca de 560 mil participantes.

A área de Letras/Português ficou em segundo lugar, com 73 mil inscritos, seguida por Matemática (72 mil) e Educação Física (65 mil).

As 17 áreas avaliadas são:

  1. Artes visuais;
  2. Ciências biológicas;
  3. Ciências sociais;
  4. Computação;
  5. Educação física;
  6. Filosofia;
  7. Física;
  8. Geografia;
  9. História;
  10. Letras (inglês);
  11. Letras (português);
  12. Letras (português e espanhol);
  13. Letras (português e inglês);
  14. Matemática;
  15. Música;
  16. Pedagogia;
  17. Química.

O QUE É A PND?

A PND integra o programa Mais Professores para o Brasil e será aplicada anualmente, buscando melhorar a qualidade da formação de professores e estimular concursos públicos na área da educação.

Criada pelo Governo Federal, a PND é um exame nacional que busca selecionar professores da educação básica para atuação nas redes públicas de ensino. No total, 1.508 municípios de 22 estados adotarão o resultado da prova como etapa de admissão ao magistério público.

Conhecida como "Enem dos professores", a prova não irá substituir concursos públicos, mas funcionará como uma etapa nacional unificada de seleção. 

CEARÁ LIDERA NÚMERO DE INSCRITOS NO NORDESTE 

O Ceará é o estado da região Nordeste com o maior número de inscritos na PND 2025, com 55.584 docentes. O dado foi divulgado nessa quarta-feira (15), Dia do Professor, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ainda na Região Nordeste, a Bahia também se destacou, com 55.320 inscritos. O estado de Pernambuco foi o terceiro maior, com 46.452 participantes. 

Nacionalmente, o estado com o maior número de inscrições foi São Paulo, com 253.895 candidatos. Logo atrás estão os estados de Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230).

LOCAIS DE PROVA

O Inep, responsável pela realização da PND, aplicará a prova em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. As informações são da Agência Brasil

Cartão de Confirmação de Inscrição do exame foi disponibilizado na quarta-feira aos inscritos, contendo as seguintes informações:

  • Local de prova
  • Número de inscrição
  • Data da prova 
  • Horários da prova
  • Indicação de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social (caso tenha sido solicitado)

Para acessar essas informações, o candidato deve entrar no site pnd.inep.gov.br/pnd e fazer login com a conta Gov.br. O documento não é obrigatório para a entrada no local de prova, mas o Inep recomenda que os inscritos levem o cartão impresso no dia da prova.

COMO SERÁ REALIZADA A PROVA

A PND será aplicada nesse domingo, 26 de outubro. Os portões de acesso aos locais de aplicação do exame serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília.

A avaliação terá duração de 5h30, com início às 13h30 e término às 19h. A prova será dividida em duas partes:

  • Formação Geral Docente (FGD) – comum a todas as áreas, com 30 questões de múltipla escolha sobre situações-problema e conteúdos pedagógicos transversais;
  • Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso ligados à área de formação do candidato.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.

