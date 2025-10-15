Prova Nacional Docente: saiba como consultar o local de prova da PND 2025
Exame será aplicado no dia 26 de outubro
Os candidatos inscritos na Prova Nacional Docente (PND) 2025 já podem consultar, a partir desta quarta-feira (15), o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local de prova, o número de inscrição, além da data e horários do exame.
Mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram nesta primeira edição da avaliação.
O cartão também traz informações sobre atendimento especializado e uso de nome social, conforme declarado no momento da inscrição.
Veja também
Como acessar o Cartão de Inscrição
O documento está disponível no Sistema PND, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova.
Para acessar, o candidato deve entrar no site pnd.inep.gov.br/pnd e fazer login com a conta Gov.br.
O Inep recomenda levar o cartão impresso no dia da prova, 26 de outubro, embora o documento não seja obrigatório para a entrada no local.
O que é a PND?
A Prova Nacional Docente foi criada para selecionar professores da educação básica que desejam atuar nas redes públicas de ensino.
O exame não substitui concursos públicos, mas funcionará como uma etapa nacional unificada de seleção, nos moldes do Concurso Nacional Unificado (CNU), com o objetivo de ampliar o número de docentes qualificados.
Estrutura da prova
A avaliação terá duração de 5h30 e será dividida em duas partes:
- Formação Geral Docente (FGD) – comum a todas as áreas, com 30 questões de múltipla escolha sobre situações-problema e conteúdos pedagógicos transversais;
- Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso ligados à área de formação do candidato.