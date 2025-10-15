Diário do Nordeste
Prova Nacional Docente: saiba como consultar o local de prova da PND 2025

Exame será aplicado no dia 26 de outubro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:48)
Papo Carreira
Professor escreve em uma lousa durante uma aula. Imagem usada em matéria sobre o local de prova do PND 2025.
Legenda: O cartão também traz informações sobre atendimento especializado e uso de nome social.
Foto: José Cruz / Agência Brasil.

Os candidatos inscritos na Prova Nacional Docente (PND) 2025 já podem consultar, a partir desta quarta-feira (15), o Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local de prova, o número de inscrição, além da data e horários do exame.

Mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram nesta primeira edição da avaliação.

O cartão também traz informações sobre atendimento especializado e uso de nome social, conforme declarado no momento da inscrição.

Como acessar o Cartão de Inscrição

O documento está disponível no Sistema PND, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova.

Para acessar, o candidato deve entrar no site pnd.inep.gov.br/pnd e fazer login com a conta Gov.br.

O Inep recomenda levar o cartão impresso no dia da prova, 26 de outubro, embora o documento não seja obrigatório para a entrada no local.

Legenda: O Inep recomenda levar o cartão impresso no dia da prova.
Foto: Geovana Albuquerque / Agência Brasil.

O que é a PND?

A Prova Nacional Docente foi criada para selecionar professores da educação básica que desejam atuar nas redes públicas de ensino.

O exame não substitui concursos públicos, mas funcionará como uma etapa nacional unificada de seleção, nos moldes do Concurso Nacional Unificado (CNU), com o objetivo de ampliar o número de docentes qualificados.

Estrutura da prova

A avaliação terá duração de 5h30 e será dividida em duas partes:

  • Formação Geral Docente (FGD) – comum a todas as áreas, com 30 questões de múltipla escolha sobre situações-problema e conteúdos pedagógicos transversais;
  • Componente Específico, com 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso ligados à área de formação do candidato.

