O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quarta-feira (15), o cartão de confirmação de Inscrição da Prova Nacional Docente (PND) 2025.

O documento está disponível no sistema PND e reúne informações essenciais para os participantes do exame, como o local de prova, número de inscrição, data e horários da aplicação, além da indicação sobre atendimento especializado e tratamento por nome social, quando solicitado.

Embora o cartão não seja obrigatório, o Inep recomenda que os candidatos o levem no dia do exame, previsto para ocorrer em 26 de outubro.

Avaliação busca fortalecer a formação docente

Criada visando melhorar a qualidade da formação de professores e estimular concursos públicos na área da educação, a PND integra o programa Mais Professores para o Brasil.

A iniciativa reúne políticas voltadas ao reconhecimento e à qualificação do magistério da educação básica, além de incentivar o ingresso e a permanência de profissionais qualificados nas redes públicas de ensino.

As diretrizes da PND estão descritas na Portaria n.º 399/2025, que define as regras e procedimentos para a realização da avaliação. Segundo o Inep, a prova terá a mesma matriz teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas — avaliação que, desde 2024, passou a ter enfoque específico nos cursos de formação docente.

Aplicada anualmente, a PND é destinada a profissionais licenciados e busca se consolidar como um instrumento nacional de avaliação e valorização da carreira docente.

Com a divulgação do cartão, o Inep reforça a importância de os participantes conferirem antecipadamente todas as informações e se prepararem para o exame, que promete ser um marco na política de valorização dos professores no Brasil.